Torrent desplega un dispositiu policial especial per a garantir el confinament perimetral de la ciutat

L’Ajuntament ha anunciat que utilitzarà tots els mecanismes possibles per a assegurar el compliment de la normativa, destacant els controls policials situats en diversos punts clau de la ciutat

Torrent desplegarà un dispositiu policial especial per a garantir que ningú entre ni isca de la ciutat durant el confinament perimetral decretat per als caps de setmana i festius, utilitzant tots els mecanismes possibles per al compliment estricte de la normativa aprovada per la Generalitat, tal com va acordar el CECOPAL dilluns passat. D’aquesta manera, es disposaran huit controls en diversos punts clau del terme municipal, fruit de la col·laboració entre els cossos de la Policia Local i la Policia Nacional, que treballaren per a l’adequat funcionament d’aquesta intervenció.

Així mateix, amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania de la necessitat de complir amb les noves mesures establides, l’Alcalde Jesús Ros s’ha dirigit als torrentinos i torrentinas per a transmetre’ls les següents paraules: “Aquesta vesprada, per primera vegada, començarà un confinament perimetral per a la nostra ciutat que durarà tot el cap de setmana i els dos pròxims. Aquesta és una de les últimes mesures, adoptades per la Generalitat, per a frenar l’avanç dels contagis. No podem deixar que la indiferència i la insolidaritat ens envolten. Darrere dels números hi ha persones, avis i àvies, pares i mares, majors i joves. No hi ha cap mèrit a saltar-se les normes i les recomanacions, tot el contrari, és una vergonya. És el nostre deure, la nostra obligació, posar el nostre esforç i la nostra responsabilitat al servei de la nostra salut i de la de tots i totes. Sempre en el record els que ja no estan amb nosaltres”.

Igualment, per a complementar aquestes actuacions, l’Ajuntament de Torrent potenciarà la campanya de conscienciació ‘Posa’t la mascareta’, amb la renovació de la gran majoria dels opis municipals; aquesta estratègia està dissenyada com a resposta a les 4.500 sancions relacionades amb el COVID-19 que els cossos policials han imposat durant els últims mesos, incloses les 49 efectuades la setmana passada per no portar màscara.