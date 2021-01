Torrent destina 4,4 milions d’euros a serveis socials i augmenta el personal d’Atenció i solidaritat

El pressupost aprovat per a l’any 2021 contempla un increment dels recursos destinats a serveis socials essencials

Gràcies als programes ECOVID, EMCORP i EMPUJU, l’àrea s’ha reforçat amb 23 nous treballadors per a fer front a la situació de crisi provocada pel COVID-19

L’Ajuntament de Torrent, amb l’objectiu que ningú es quede arrere davant les conseqüències econòmiques i socials derivades de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, àmplia i millora substancialment la dotació econòmica i el personal destinat a l’atenció, la inclusió i la protecció de les persones i els col·lectius més vulnerables socialment.

En aquesta línia, la partida d’Ajudes d’Emergència Social, destinada a atendre les necessitats bàsiques, ascendeix fins als 944.000 euros; mentre que l’import pressupostat per al Punt d’Aliments Municipal i la targeta moneder ‘Torrent Social’ s’eleva fins als 300.000 euros. De manera que ambdues se situen entre les partides més destacades i importants del pressupost, després de sengles increments.

Així mateix, cal destacar la inversió d’1.127.301 euros per a dotar els serveis d’Atenció Primària de caràcter específic de competència local, així com els 469.980 euros que es destinen a les entitats, associacions i col·lectius del tercer sector de la ciutat que realitzen una labor fonamental des de l’acció social i la solidaritat, col·laborant amb l’Ajuntament per a tal fi.

Augment dels Recursos Humans

En relació amb l’augment dels recursos humans, el consistori *torrentino ha reforçat l’àrea d’Atenció i solidaritat gràcies als programes *ECOVID (15 nous treballadors), EMPUJU (6) i *EMCORP (2), amb el que comptarà amb un total de 55 professionals -entre els quals s’inclouen treballadores socials, educadores i educadors socials, integradores i integradors socials, personal administratiu i personal subaltern, a més de psicòlogues i assessores i assessors jurídics que s’incorporaran pròximament-, que “conformaran el major equip dedicat als Serveis Socials que l’Ajuntament de Torrent ha tingut al llarg d’aquests anys”, tal com explica José Antonio Castillejo, regidor d’Atenció i Solidaritat. Per a això, s’ha dotat a aquest apartat amb un pressupost 1.469.303 euros, de manera que es produïsca una millora en l’atenció, inclusió i el treball social dirigit a les persones.

Així, aquests professionals estaran coordinats per la cap de secció de l’àrea, i desenvoluparan la seua labor des de la Unitat d’Atenció Primària, per a atendre totes aquelles situacions de vulnerabilitat social que requerisquen recursos, assessorament i prestacions bàsiques; la Unitat d’Infància i Adolescència, treballant des de la mediació, l’educació i la intervenció social amb menors i joves; la Unitat de Majors i Dependència, atenent la realitat d’un envelliment actiu i de no soledat i de l’atenció que necessiten les persones en situació de dependència, discapacitat o diversitat funcional; a més de la Unitat Administrativa, encarregada de tramitar amb agilitat i eficiència la gestió que faça possible millorar tots els procediments administratius de l’àrea, amb la finalitat de prestar un millor servei a la ciutadania de Torrent i, més concretament, a les persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.