Torrent destinarà 2 milions d’euros per a ajudar als sectors més afectats pel COVID-19

L’hostaleria local, el sector cultural i esportiu, entre altres, es veuran beneficiats pel Pla Resistir, amb ajudes directes entre 2.000 i 4.000 euros

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat els tràmits per a accedir al Pla Resistir, anunciat per la Generalitat amb l’objectiu de dotar a les corporacions locals d’una resposta ràpida per a ajudar als sectors més afectats pel COVID-19, pel qual disposarà d’un total d’1.973.516 euros per a fer costat a microempreses locals i autònoms. D’aquesta manera, a Torrent es veuran beneficiades d’aquesta iniciativa al voltant de 400 activitats econòmiques, desglossades principalment en activitats hostaleres, comercials, culturals, esportives i de fabricació tèxtil (especialment indumentaristes i orfebreria), amb una dotació fixa de 2.000 euros i una variable de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social –fins a un màxim de deu treballadors-. “L’important ara és ser àgils perquè aquests sectors tinguen una resposta immediata i eficaç. Per això, l’Ajuntament de Torrent destinarà tots els recursos en el seu haver perquè aquestes ajudes es tramiten al més prompte possible”, assenyala el regidor d’Hisenda, Andrés Campos.

Així mateix, sobre la base de l’acord aconseguit entre la Generalitat, la Diputació de València i els ajuntaments, el Consistori ja està preparant els 296.000 euros –el que suposa el 15% del total de l’ajuda- que es complementaran amb els 444.041 de la Diputació de València –que contribuirà amb el 22’5%- i el gruix d’1.233.447 a càrrec de la Generalitat –que aportarà el 62’5%-. En aquest aspecte, Torrent se situa com l’onzena ciutat de la Comunitat Valenciana que més recursos percebrà gràcies al Pla Resistir, el qual inclou ajudes per valor de 160 milions d’euros a nivell autonòmic.