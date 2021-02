Torrent dóna a conéixer el guanyador del concurs d’Antifaços de Carnestoltes 2021

Print This Post

L’alumne de 2n d’ESO de Mare Petra, Hollman Nicolás Espinosa Forero, rebrà un diploma i una tauleta valorada en 150 euros com a premi

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer el guanyador del concurs d’Antifaços de Carnestoltes 2021, el certamen organitzat per la delegació d’Educació per a triar la millor màscara realitzada per l’alumnat dels col·legis i instituts de la ciutat, que enguany s’ha celebrat de manera en línia a causa de la situació sanitària. En aquesta edició, el guanyador del concurs ha sigut l’alumne de 2n d’ESO del Centre Privat d’Ensenyament Mare Petra, Hollman Nicolás Espinosa Forero, qui rebrà en el saló de plens de l’ajuntament un diploma i una tauleta valorada en 150 euros.