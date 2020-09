Torrent dona a conéixer el seu patrimoni turístic, paisatgístic, cultural i gastronòmic en la Fira de les Comarques de València

Arriba una altra edició de la tradicional Fira de les Comarques de València i, com no podia ser d’una altra manera, Torrent no faltarà a aquesta cita. Així, per segon any consecutiu, la capital de l’Horta Sud estarà present en aquest esdeveniment turístic, organitzat pel Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de València. Del 18 al 20 de setembre i via online, a causa de la situació que estem vivint, la fira donarà a conéixer les diferents comarques valencianes i els seus llocs d’interés.

Per això, amb la imatge central de la Torre, la ciutat de Torrent promocionarà el seu patrimoni turístic, paisatgístic, cultural i gastronòmic, ja que, com ha expressat la regidora de Turisme, Susi Ferrer, “comptem amb interessants recursos naturals i culturals que donar a conéixer, sent un interessant punt d’interés turístic per a les nostres localitats veïnes”.

Per a accedir a la Fira només cal entrar en la web habilitada per a l’ocasió: http://www.firacomarques.com/, on s’han programat diferents propostes, com com a actuacions musicals i demostracions gastronòmiques en directe, una yincana turística, presentacions de productes i destinacions.

