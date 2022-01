Torrent dona a conéixer els participants premiats en la segona edició de ‘Balcons de Nadal’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per segon any consecutiu, la campanya de decoració i il·luminació ciutadana ha contribuït a embellir els barris de la ciutat i a estimular el comerç local durant les dates nadalenques

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer els participants premiats en la segona edició de la campanya de decoració i il·luminació ciutadana ‘Balcons de Nadal’, la iniciativa conjunta entre el consistori i IDEA’T dissenyada per a embellir els barris de la ciutat i promoure el comerç local durant les dates nadalenques. En aquest aspecte, el regidor de Ciutadania, Pascual Martínez, ha ressaltat “l’esforç, l’enginy i, sobretot, la voluntat de la ciutadania en unes festes tan complicades”. Igualment, l’edil també ha destacat el treball d’altres entitats i empreses de la ciutat, així com el col·lectiu faller i les associacions ciutadanes, per a donar visibilitat al projecte.

D’aquesta manera, l’empresa municipal IDEA’T, dins de la seua campanya “100% amb el comerç de Torrent”, concedirà vint-i-una targetes +25 amb 100 euros cadascuna als següents participants: la Família Puig Cervera, la Família Herrero-Badenes, la Família Andreu Simó, la Família Genaro González, la Família Hernández Ramos, la Escola Infantil Veig Veig, la Escola Infantil Món Menut, la Escola Infantil La meua Estrela, Victor Torrealba, Virginia Bermell, Eva Maria Cruces Hueso, Veronica Aguilera Castro, Ángel Recio Benito, David Torres Jiménez, Mariví Caparrós, Eva María Montero Carretero, Noelia Esteso Sauri, Yolanda Ruiz Ruiz, Miriam Martínez Layos, Roseta García Motilla i Vicente Benito.