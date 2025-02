Torrent dona inici al seu calendari faller amb el XLVII Concurs Infantil del Cant de l’Estoreta

El pròxim 16 de febrer, Torrent acollirà la XLVII edició del Concurs Infantil del Cant de l’Estoreta, un esdeveniment emblemàtic organitzat per la comissió fallera Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer amb el suport de l’Ajuntament de Torrent. Aquesta cita, que s’ha convertit en una tradició a la ciutat, reunirà catorze comissions falleres en una jornada carregada de cultura i història.

El Cant de l’Estoreta Velleta és una manifestació tradicional valenciana que recorda com, en temps passats, els xiquets recorrien els carrers arreplegant objectes vells per a crear la foguera amb la qual se celebrava la festivitat de Sant Josep. A través d’aquest concurs, els més menuts de les Falles de Torrent mantenen viva aquesta costum i reforcen els valors culturals valencians.

En aquesta edició destaca l’alta participació, amb un total de 14 comissions falleres que demostraran el seu talent i esforç en la placeta de Sant Roc. La comissió organitzadora actuarà com a amfitriona i no optarà a premis, oferint una exhibició especial fora de concurs.

L’esdeveniment comptarà amb la participació de les següents comissions en aquest ordre:

Falla Avinguda

Falla Sedavi

Falla Pare Mendez

Falla Escultor Vicent Pallardó

Falla Cronista Vicent Beguer Esteve

Falla Camí Reial

Falla de la Plaça

Falla Carrer Benemèrita Guardia Civil

Falla II Tram Avinguda

Falla Àngel de l’Alcàzar

Falla Lope de Rueda Verge del Puig

Falla Ramon i Cajal

Falla Carrer Toledo

Falla Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer

Per a tancar l’esdeveniment, la Falla Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer oferirà una actuació especial junt al Grup de Ball de Torrent, on els representants infantils de la comissió amfitriona interpretaran balls tradicionals junt a aquest grup.

Aquest concurs marca l’inici oficial del calendari faller a Torrent i promet ser una jornada plena d’emoció, cultura i passió per les Falles.