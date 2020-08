Torrent dona suport al comerç de proximitat amb les ajudes a l’activitat comercial en valencià

Connect on Linked in

Amb estes subvencions es pretén combinar l’impuls al sector i la promoció del valencià



L’Ajuntament de Torrent per a donar suport als comerços i negocis locals està duent a terme diferents campanyes així com convocatòries de subvencions per a impulsar i visibilitzar el sector davant la situació de crisi generada per la Covid-19. En este sentit, des de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià s’han convocat les ajudes a l’activitat comercial en valencià 2020. D’esta forma, les empreses, comerços, serveis, indústries, professionals, bars i restaurants del terme municipal de Torrent poden optar, un any més, a esta prestació econòmica fins al pròxim 13 de novembre.

La iniciativa té com a finalitat promoure i impulsar el valencià en l’àmbit comercial i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana. Així, la retolació, la publicitat (díptics, fullets, cartells, cartes de menús), les pàgines web o el material d’embalatge (bosses de paper, de plàstic, caixes de cartó, paper d’embalar…) han d’estar escrits únicament i correctament en valencià i no seran subvencionables aquells elements idèntics en castellà i valencià o amb una diferència mínima. En el cas de les pàgines web han de tindre com a preferent la versió en valencià. Per la qual cosa, l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià assessorarà totes les persones interessades sobre la correcció dels textos i els tràmits que han de dur a terme.

Amb una partida pressupostària de 6.000 €, es concediran subvencions del 50 % en les categories de retolació i pàgines web en valencià sempre que no supere la quantitat de 500 euros i del 50% per a publicitat i embalatge amb un límit de 300 euros. Es podrà concedir una ajuda per beneficiari i any per cada concepte o element subvencionable dins de les categories anteriorment referides. En el supòsit de concessió d’ajuda per més d’un concepte, la quantitat màxima per cada sol·licitant i concepte serà de 250 €.

Les ajudes seran ateses seguint l’ordre de sol·licitud i fins a esgotar la quantitat consignada per a este objecte. Tota la informació està publicada en la web de l’Ajuntament de Torrent:

https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions.html