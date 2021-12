Torrent dóna suport al projecte de AFEM que planteja el teatre com a teràpia en el tractament de malalties mentals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una de Diazepán al dia, teatre com a eina d’autoconeixement, expressió emocional i potenciadora de relacions socials i de benestar fisico i psicologico



Amb el suport de la delegació de Benestar Social de l’Ajuntament de Torrent, la sala d’actes va rebre dissabte passat al grup de teatre de l’associació per al suport i inclusió psicosocial de persones amb problemes de salut mental, AFEM, els qui van voler fer visible per mitjà d’una obra dramàtica les dificultats dels quals viuen aquestes situacions de salut i la dels seus familiars, obligats a cobrir necessitats que l’atenció pública no aconsegueix.



Amb l’obra Una de diazepán al dia els membres del grup de teatre Tripolar, de AFEM, van fer les delícies d’un públic que va completar l’aforament de la sala, amb més de dos centenars de persones que van aplaudir el treball d’aquest grup de teatre, que a més transcendeix l’àmbit del cultural per a centrar-se en labors de conscienciació de la societat davant les barreres que suposen les malalties mentals i altres malalties que afecten la conducta de l’individu i la seua relació amb el grup.



Un exemple més de com les teràpies encertades, com la del teatre i els diferents prismes amb què es planteja la visió de la realitat, poden ajudar o servir de suport als qui necessiten superar pors i barreres socials per a aconseguir un estat de salut i de benestar emocional en la seua rutina diària.