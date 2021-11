Torrent elabora una guia didàctica per a treballar la violència a les escoles

Connect on Linked in

Les activitats de la Setmana contra la Violència de Gènere s’inicien hui amb el cicle de conferències ‘Diàlegs per la igualtat’ i un taller d’autodefensa feminista, el divendres 19 de novembre



L’Ajuntament de Torrent ha elaborat des de hui i fins el pròxim dia 25 de novembre un programa d’activitats dirigides a la ciutadania l’objectiu de la qual és donar visibilitat a les iniciatives que promouen la igualtat i persegueixen l’erradicació de la violència de gènere. La setmana de l’eliminació de la violència contra les dones comença aquest cap de setmana i s’estendrà durant tota la setmana següent, amb activitats, xarrades i tallers organitzats per la Casa de la Dona.



“Com tots els anys, la programació inclou activitats especials per als més joves, amb l’objectiu de plantejar reflexions sobre la igualtat i previndre davant conductes masclistes que naixen a primerenques edats”, explica la regidora d’Igualtat, Marina Olivares.



Per a això, el departament d’Igualtat ha iniciat una sèrie d’accions formatives en els centres educatius de la ciutat dirigides al personal docent i a l’alumnat de 5é i 6é de primària i de 1r i 2n de secundària. El passat 25 d’octubre les coordinadores i coordinadors dels centres escolars públics i concertats van rebre del personal tècnic especialistes en menors de la Casa de la Dona una sessió formativa en la qual se’ls oferia un material didàctic complementari per a treballar a les aules continguts relacionats amb la violència de gènere i els micromasclismes. Introduir conceptes teòrics com a sexisme, heteropatriarcado o binomi sexe/gènere en els debats escolars permetrà a tutors i alumnes plantejar reflexions i proposar idees per a identificar conductes poc igualitàries.



En aquest sentit, l’oferta formativa i els recursos educatius que l’ajuntament facilitarà als centres educatius són complementaris a les activitats que cada col·legi haja preparat per al treball d’aquests continguts, entenent-se com una labor de suport que s’estendrà durant el curs acadèmic i que inclou multitud de propostes



La primera d’aquestes activitats coeducatives serà la presentació a les aules d’uns còmics, elaborats pel departament d’Igualtat de l’ajuntament, que es repartiran entre l’alumnat de Torrent. Les històries i els personatges se situen en un espai conegut, carrers, edificis i paisatges emblemàtics i identificatius de Torrent, on succeeixen aqueixes històries de violència i on el relat dels micromasclismes s’adapta a l’edat dels lectors. Cadascun d’aquests còmics anirà acompanyat d’una guia didàctica, material educatiu i unes propostes de treball que facilitaran el tractament d’aquests continguts en els centres escolars.

Autodefensa feminista

Emmarcada en el cicle de conferències que es reuneixen sota el títol de Diàlegs per la Igualtat, aquest divendres, 19 de novembre, a les 18.00 h, en el Centre d’Informació Juvenil –edifici Metre Avinguda– es presenta la xarra Autodefensa: si no és feminista, no serà, en la qual es parlarà sobre la importància d’incloure una perspectiva feminista en els cursos d’autodefensa.



En finalitzar aquesta breu xarrada, seguirà un taller d’autodefensa personal feminista, a les 18.30 h, en el qual, més enllà de les tècniques d’autodefensa en què es practiquen exercicis físics, s’entrenaran algunes estratègies psicològiques per a adquirir confiança i seguretat davant situacions d’amenaça.

Desdémona

El dilluns 22 continua la programació d’aquesta setmana dedicada a la prevenció i sensibilització ciutadana contra la violència amb una obra de teatre titulada Desdémona, adaptació de l’Otelo de Shakespeare.



En aquesta versió que es presenta a la Casa de la Dona, la protagonista femenina d’Otelo sorgeix del text original i guia als espectadors cap a una reflexió sobre la gelosia en les relacions de parella i sobre el paper de la dona en la societat actual, revelant així, pas a pas, les vertaderes causes de la seua mort. L’originalitat d’aquesta història radica en el fet que se’ns presenta un punt de vista diferent al del text original: el de l’esposa d’Otelo, Desdémona, que ha sigut víctima de la gelosia del seu marit i, com succeeix amb massa freqüència en l’actualitat, acaba assassinada a les mans de la seua parella o exparella. “Desdémona és una obra necessària perquè, encara que hagen transcorregut més de 400 anys, la tragèdia que viuen otelos i desdémonas està encara vigent en l’actualitat”. La funció començarà a les 18.30 h, a la Casa de la Dona, carrer Músic Marià Puig Yago, 8.