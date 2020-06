Torrent es bolca amb el comerç local en la campanya ‘100% amb el comerç de Torrent’

Print This Post

30 rostres coneguts de la ciutat se sumen a la iniciativa per a llançar un missatge de suport i promoció del consum en el municipi

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, està desenvolupant la campanya “100% AMB EL COMERÇ DE TORRENT”. Es tracta d’una acció de suport i promoció del comerç local que es prolongarà amb diferents actuacions al llarg de l’any 2020. La iniciativa es va estrenar amb un vídeo publicat en les xarxes socials d’Idea´t i de l’Ajuntament de Torrent en el qual els protagonistes són precisament els establiments minoristes de ciutat i en el qual es destaquen les bondats del comerç de proximitat: professionalitat, tracte personal, experiència, confiança i facilitats o varietat de productes.

Per a la seua realització, es va comptar amb la col·laboració de les dues associacions de comerços: TORRENT COMERCIAL i ACST. El vídeo, que ha sigut tot un èxit superant les 10.300 reproduccions, pot visionar-se en el següent enllaç: https://www.facebook.com/ajuntamentdetorrent/videos/754197131650869/

La campanya ha continuat amb la col·locació de prop de 60 opis publicitaris els protagonistes dels quals són 30 ciutadans i ciutadanes de Torrent que representen a tots els seus veïns i veïnes llançant un missatge de suport i compromís amb el comerç local: “100% amb el comerç de Torrent”. Alguns dels participants són càrrecs festers de 2020, com les Falleres Majors de Torrent, els capitans de les festes de Moros i Cristians, així com la Reina de la Trobada i les seues cambreres.

“Les fotografies estan fetes en comerços de Torrent i mostren que a la nostra ciutat hi ha una gran quantitat i varietat de comerços en els quals es poden adquirir tot tipus de productes i/o serveis: alimentació, òptiques, comerços de moda i complements, floristeries, ferreteries, sabateries, decoració, estètica, perruqueria, joieries, papereries, instruments musicals…” comenta Marina Olivares, regidora d’Igualtat, Formació i Relacions amb IDEA’T.

A més de la publicitat en suport físic, les fotografies també es publicaran en les xarxes socials municipals, on s’espera un gran impacte i difusió entre la població torrentina. Es pretendre així augmentar la visibilitat del comerç de proximitat i dels avantatges que ofereix al consumidor.

L’Ajuntament de Torrent i IDEA’T estan ultimant per al mes de setembre una tercera iniciativa dins d’aquesta campanya de promoció del comerç local: les Targetes de compra “100% AMB EL COMERÇ DE TORRENT” que permetran als ciutadans que les adquirisquen comprar en els comerços de Torrent amb interessants descomptes. “Des del consistori som conscients que els nostres locals d’hostaleria i els nostres comerços necessiten, ara més que mai, el nostre suport, per la qual cosa entre les nostres prioritats a curt i llarg termini es troben tota classe de propostes i iniciatives per a la regeneració del teixit comercial, hostaler i empresarial”, ha assenyalat el regidor de l’àrea de Comerç i Indústria, Andrés Campos.