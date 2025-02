Torrent presenta el ‘fet de germanor’ per a impulsar la solidaritat i la cultura després de la DANA

El ‘Germanor Fest’ reunirà música, artesania i gastronomia per a recolzar les zones afectades

Torrent ha presentat ‘fet de germanor’, on està inclòs el ‘Germanor Fest’, iniciativa de Amstel per a les Falles de 2025. L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, juntament amb el Director de Relacions Institucionals d’HEINEKEN, Pablo Mazo, els pirotècnics Ricardo Caballer i José de Pirotècnia Vulcà i Pau del grup musical ‘La Habitación Roja’, han revelat la celebració del ‘fet de germanor’, projecte que busca el agermanament de tots en benefici de les zones afectades per la DANA.

A través d’esdeveniments com el “Germanor Fest”, un festival benèfic amb artistes i artesans locals, i el finançament de “Mascletás Germanor”, es busca impulsar bars, falles, i el sector cultural.

El Germanor Fest constarà d’un mercat d’artesans i tallers amb espais per a brodat, ceràmica i xarrades amb muralistes “per a fer costat als artesans que ho han perdut tot en la DANA”; un esmorzar amb locals finalistes del Cacau d’Or, com Ca Rakel, Casa Baldo, Gastro Triquet, Orxateria Calç Carrero, Bar Magallanes i La Mesedora i un festival benèfic en el Parc Central de Torrent amb el concert d’artistes locals i nacionals com La CasaAzul, La Fúmiga, Varry Brava i La Habitación Roja. A més, per cada assistent a l’esdeveniment, Amstel donarà 5 euros a la Fundació Horta Sud per a donar suport a la reconstrucció del sector cultural en la zona.