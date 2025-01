Torrent es prepara per a celebrar el Mig Any de Moros i Cristians

Torrent es prepara per a viure aquest dissabte el tradicional Mig Any de Moros i Cristians, una jornada que serveix com a avanç de les grans festes que la ciutat celebra en honor als seus Sants Patrons, Abdó i Senén, al mes de juliol.

La Federació de Moros i Cristians de Torrent (FMCT), juntament amb la filà de Montesa i la comparsa Berberiscos, ha organitzat una programació completa per a gaudir d’un dia ple de germanor, tradició i cultura festiva.

La jornada començarà amb un esmorzar de germanor entre totes les filaes i comparses. A partir de les 11.00 hores, els carrers de Torrent s’ompliran de color i música amb l’Entraeta “Mig Anyera”, que recorrerà el tram entre Monte-Sió i la emblemàtica Torre.

Els torrentins podran gaudir d’un avanç de la Gran Entrada de juliol, amb vistosos vestits i la música festera característica d’aquestes celebracions.

Un dels moments més destacats serà la teatralització de l’intercanvi dels nous càrrecs festers, malgrat que el seu nomenament oficial va tindre lloc a l’octubre a l’Auditori. Als peus de la Torre, se celebrarà novament aquest acte simbòlic que dona protagonisme als capitans i alferes de 2025: Merce Mora, de Ballesteres, com a capitana cristiana, i Christian Triguero, de Beduïns, com a capità moro. També es presentaran Pau Bermell, de Sumayl’s, com a alferes moro, i Julio Palop, de Comilitons, com a alferes cristià.

Després dels actes oficials, les filaes i comparses gaudiran d’un dinar de germanor i d’una vesprada animada a l’Àgora de Parc Central. Durant aquesta trobada, es farà l’entrega de premis del XIII Concurs de fotografia d’Instagram, organitzat per la FMCT.

El Mig Any és una cita imprescindible per als festers de Torrent, que podran submergir-se en l’esperit festiu de les celebracions que culminaran al juliol amb els Moros i Cristians, una de les tradicions més arrelades i esperades de la ciutat.