Torrent es prepara per a celebrar les Falles

De l’1 al 5 de setembre la ciutat celebra els actes fallers que es van ajornar al març

Es dispararan 420 quilos de pólvora en espectacles pirotècnics, on destaca la Nit del Foc amb 23

Torrent tornarà a viure la seua setmana fallera. De l’1 al 5 de setembre, els torrentinos i torrentinas podran celebrar unes festes atípiques d’una manera el més segura possible, complint en tot moment amb les normes i protocols en matèria de COVID establits per Conselleria i les autoritats sanitàries. Per a això, Junta Local Fallera i l’Ajuntament de Torrent han preparat un dispositiu especial amb l’objectiu que tots els actes que s’han programat des de JLF i des de cadascuna de les comissions falleres es puguen dur a terme respectant en tot moment les mesures de prevenció sanitària i de seguretat ciutadana, condicionades en tots dos casos per la situació epidemiològica.



El regidor de Falles, José Pascual Martínez, ha assenyalat que “la ciutat per fi podrà viure aquestes festes tan esperades per tots els fallers i falleres; espere que siguen uns dies especials i d’il·lusió per a Alicia i Sandra i les seues corts d’honor que, al costat dels professionals del sector, podran donar mostra del caràcter dels qui protagonitzen aquestes festes i exportar l’exemple de fallers i falleres, mantenint i augmentant, si cap, la mateixa responsabilitat que el col·lectiu faller ha vingut demostrant fins ara”.



Entre les recomanacions perquè les festes se celebren amb el mínim risc possible destaca: l’ús obligatori de la màscara en tots els actes; l’horari avançat de ‘la nit de la cremà’; guardar distància social en ‘les despertàs’ i que siguen de manera estàtica; es recomana que les carpes i instal·lacions mòbils siguen equiparables a les d’hostaleria: obertes, sense laterals i amb les mateixes restriccions sobre aforaments i distanciament. Per contra, revetles i balls, no estan permesos, i es recomana evitar les reunions multitudinàries en esmorzars, sopars o un altre tipus d’esdeveniment.



A més, l’ofrena, que es durà a terme en dos dies diferents, també comptarà amb dos itineraris diferents cadascuna de les jornades, per a evitar aglomeracions. Les eixides de cadascun d’aquests trajectes està programada des de l’Avinguda a l’altura de la Font de les Granotes i des de Gómez Ferrer. L’arribada a la plaça d’Església estarà tancada al públic i tindrà un accés restringit als participants en l’ofrena.

420 quilos en espectacles pirotècnics

També es reubica la zona d’espectacles pirotècnics de Junta Local Fallera. Les mascletàs dels dies 2, 3, 4 i 5 es desplaçaran de la plaça Bisbe Benlloch a una zona més àmplia i oberta en Parc Central, on també es dispararà la Nit del Foc del 4.

En el conjunt de les mascletàs s’empraran 190 quilos de pólvora; mentre que el castell de focs artificials de la ‘Nit del foc’ reunirà 230 quilos de pólvora en un espectacle pirotècnic únic a la ciutat per a la nit del dia 4. Una aposta de 420 quilos de pólvora que farà tremolar la ciutat durant 4 dies.



Una altra de les mesures per a evitar les aglomeracions serà la retransmissió de tots els actes oficials per les pàgines de Facebook de Junta Local Fallera i Ajuntament de Torrent.

PROGRAMA D’ACTES FALLES 2021

El programa d’actes oficials de les Falles 2021 encendrà la metxa el dimecres dia 1, quan es planten els monuments en la ‘nit de la plantà’.



Dijous 2: el programa de festes seguirà amb la ‘mascletà’ a càrrec de Caballer en el Parc Central, a més de les visites oficials de les corts d’honor i les seues falleres majors; també el dijous, en un acte sense públic presencial, però retransmés en directe per Facebook Ajuntament i Junta Local Fallera, s’oferirà la lectura de les actes dels concursos; la jornada acabarà amb el trasllat de la Mare de Déu, amb assistència només dels representants de cada Falla.



Divendres 3: lliurament de premis als monuments; mascletà en Parc Central i retransmesa en directe per xarxes; i primera jornada de l’ofrena a la Mare de Déu.



Dissabte 4: després de les tradicionals visites institucionals de les corts d’honor de les falleres majors, un nou espectacle pirotècnic des del Parc Central, retransmés en streaming; segona jornada de l’ofrena; i al final del dia, l’esperada ‘nit del foc’, a càrrec de la pirotècnia Caballer.



Diumenge 5: cercaviles i homenatges precediran a l’última ‘mascletà’; i, finalment, amb un avançament respecte de l’horari habitual, es procedirà a ‘la cremà’ simultània de la major part de falles, en funció de la planificació que disposen Bombers i Protecció Civil.