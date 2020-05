Torrent es prepara per a entrar en la fase 1 de la desescalada

Connect on Linked in

Per a donar resposta a tots els dubtes dels hostalers davant la volta a la seua activitat, l’Ajuntament de Torrent ha habilitat el telèfon directe 96 111 18 20

La biblioteca reprendrà l’activitat presencial amb aforament limitat i mesures de seguretat en la zona d’estudi

L’atenció presencial a dones torna a Casa de la Dóna, que ha preparat una programació especial online de l’espai “Elles compten” per a les pròximes setmanes

Igualment, a partir del dia 15 de maig es reactivarà el servei TorrentBici de manera totalment gratuïta durant tot 2020

La ciutat de Torrent es prepara per a la presumible entrada en la fase 1 del ‘Pla per a la transició cap a una nova normalitat’ la setmana vinent, sempre que es complisquen els requisits establits pel Ministeri de Sanitat. Així, tot està llest per a poder fer un pas més en aquest procés de desescalada que alleuja el confinament i en el qual es poden realitzar més activitats fora de les llars.



Entre elles, la biblioteca Metre i l’Arxiu tornaran a obrir les seues portes en aquesta fase. Encara que la biblioteca ha estat totalment activa durant tot el període de confinament, amb clubs de lectura online, tant per al públic infantil com adult, així com tramitant els carnets de la biblioteca necessaris per al servei de préstec de llibres a través de eBiblio​. No obstant això, aquest dilluns es reprendria l’activitat presencial complint amb totes les mesures sanitàries i higièniques i seguint el sistema de gestió de devolució de llibres establit per la Biblioteca Nacional d’Espanya. L’horari al públic serà de 9.00 a 20.30 i fins a les 19.30 h per a devolució o préstec de llibres, per a aquests últims caldrà demanar cita prèvia a bibliometro@torrent.es, al telèfon 96 111 18 51 o també a través de la pàgina web de l’ajuntament en: “sol·licitud cita prèvia biblioteca”. Quant a la zona d’estudi, l’aforament estarà limitat i caldrà utilitzar màscares i guants.

Assistència i activitats a casa de la Dóna

Des de Casa de la Dóna segueix l’atenció social i acompanyament psicològic en el telèfon 96 111 18 58, però aquest dijous 7 de maig s’ha représ l’atenció presencial a dones per part de les professionals al carrer Ramon i Cajal 7, realitzant-se els dijous de 9h a 14h, per a atenció i seguiment a dones que no puguen ser ateses telefònicament. Tot això complint amb les mesures sanitàries i de seguretat i sempre amb cita prèvia. Una atenció que d’igual manera s’ha représ en l’àrea de Joventut en el mateix horari per a dubtes que no puguen ser resoltes de manera telemàtica o per via telefònica.

Des de Casa de la Dóna, a més, es continua preparant activitats especials virtuals per a les pròximes setmanes. El ja conegut espai de “Elles Compten” presa un format en línia i, durant els tres últims dijous del mes de maig, ens porta 3 convidades nacionalment reconegudes: Pamela Palenciano, el 14 de maig, actriu i autora del monòleg “No sols dolen els colps”; Susana Gisbert, el 21 de maig, escriptora i fiscal valenciana especialitzada en violència de gènere; i “L’altra”, el 28 de maig, cantant i compositora feminista, que ens brindarà un concert. Les activitats s’emetran en directe, a les 18h, des de les xarxes de Casa de la Dóna Torrent.

També seguirà la programació de vídeos-tallers amb les col·laboradores habituals de Casa de la Dóna, a la qual se suma com a novetat la realització d’un cinefórum. L’objectiu és que les dones de Torrent, així com tota la població, se senten acompanyades en aquest temps d’emergència, que tinguen la facilitat de seguir amb els seus processos d’aprenentatge i creixement personal gràcies als tallers i activitats i que puguen continuar comptant amb Casa de la Dóna fins i tot virtualment.

Reprendre les activitats esportives

Des de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament s’està treballant en l’obertura de les instal·lacions esportives de Torrent. Per això, ja s’estan adequant i duent a terme tasques de neteja i desinfecció, i pròximament s’informarà de les condicions d’ús i horaris.



Pel fet que les instal·lacions esportives han romàs tancades durant l’estat d’alarma, la Fundació Esportiva Municipal (FDM) ja va comunicar que per a aquells usuaris de centres esportius que hagueren realitzat algun pagament per endavant, el període de tancament de les instal·lacions no serà tingut en compte en aquest pagament i se li compensaria l’import amb un altre període una vegada que es reòbriguen els centres esportius, sense perjudici del seu dret a devolució de les quotes dels cursos.

Així mateix, el dimarts es posarà en marxa la plataforma “Torrent en forma” (www.torrentenforma.es), un projecte online amb més de 300 vídeos de diferents classes i sessions, entre altres, d’aeròbic, pilates, ioga, txi kung, manteniment per a persones majors, cardio, dansa oriental; fins i tot tallers amb un psicòleg esportiu, un fisioterapeuta i un nutricionista”.

Represa de l’activitat hostalera

En aquesta nova fase, la qual permetrà l’obertura d’establiments comercials i locals hostalers, que podran disposar de les seues terrasses, es plantegen diversos dubtes per als hostalers. Per aquest motiu s’ha habilitat el telèfon 96 111 18 20 per a donar resposta a tots aquests professionals i que puguen adaptar-se a les mesures.



En aquest sentit, el consistori recorda que amb el previsible muntatge de les terrasses a primera hora del dilluns, moltes d’elles en zones d’aparcament actualment ocupades, la ciutadania haurà de retirar els seus vehicles a temps com ja es feia anteriorment, col·laborant així en el retorn a l’activitat dels nostres bars i restaurants.



Torna TorrentBici de manera gratuïta durant 2020

D’altra banda, també es reactivarà el servei municipal TorrentBici, paralitzat des del mes de març amb la declaració de l’estat d’alarma. A partir del 15 de maig, els usuaris i usuàries podran disposar de les bicicletes de manera gratuïta durant tot 2020. A més, com a novetat, les persones que visquen en zones fora del nucli urbà, entre elles, El Vedat i disseminats o procedents d’altres nuclis limítrofs que necessiten traslladar-se a treballar fins al polígon o al centre amb la finalitat de potenciar aquest mitjà de transport més sostenible, econòmic i segur per a complir amb les normes sanitàries de la desescalada. D’aquesta forma, els beneficiaris d’aquest nou servei de préstec que ho sol·liciten podran emportar-se a la seua casa la bicicleta sempre que acrediten una sèrie de requisits i complisquen amb les normes d’ús.



Per part seua, Serveis Socials continua parant atenció no presencial a través dels telèfons dels centres: Centre Social Santo Domingo: 96 111 18 60; Centre Verge de l’Olivar: 96 111 18 65; Centre Social Xenillet: 96 111 18 63; Centre Social La Marina: 96 111 18 64.



Mercats no sedentaris

En aquesta volta a la nova normalitat, hui s’ha représ el mercat de venda no sedentària dels divendres del Mercat Central, complint amb tota la normativa sanitària per a protegir als torrentinos i torrentinas, així com als comerciants. Demà serà el torn per al mercat dels dissabtes de Sant Gregori, que ja es va celebrar la setmana passada per primera vegada des de la seua interrupció per l’estat d’alarma.



Finalment, a tot l’anterior s’inclouen en aquesta fase 1 altres novetats, entre altres, les reunions amb amics o familiars, sempre que siga fins a un màxim de deu persones i que es mantinguen les distàncies de seguretat de dos metres i es respecten les normes d’higiene relativa a la rentada de mans; també es podran assistir a enterraments o vetles i anar a l’església.