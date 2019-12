Torrent es prepara per a la carrera més divertida de l’any, la Sant Silvestre

Print This Post

El diumenge 29 se celebrarà la Fira del Nadal de Torrent Comercial ajornada pel mal temps

Els torrentinos i torrentinas es preparen per a participar en una de les carreres més esperades de l’any: la Sant Silvestre. El divendres a partir de les 20.30 h, donarà principi aquesta prova tan divertida, amb eixida i meta en la plaça Major. En finalitzar l’esdeveniment esportiu, es farà lliurament dels premis, tant als guanyadors com a les millors disfresses. Enguany, com a novetat, la recollida del dorsal podrà realitzar-se prèviament en l’Antic Mercat en el següent horari: dia 26 de 17.00 a 20.00 h; i dia 27 de 9.00 a 13.00 h.

Campanadas Infantils

Els xiquets i xiquetes de Torrent estan d’enhorabona aquestes festes perquè tenen per davant una agenda amb activitats molt divertides. Entre les novetats, destaca la primera matinal de Campanadas Infantils, on participaran Els Bíters i Ramonets. La plaça de la Unió Musical acull l’esdeveniment el dia 31 perquè el públic infantil puga rebre el 2020 a les 12 h del migdia acompanyats de les seues famílies. Una festa que acostarà als més xicotets i xicotetes la tradició de menjar les 12 raïm d’una manera molt dolça i torrentina, ja que en lloc de raïm, acompanyaran el so de cadascuna de les 12 campanadas amb les “xocosortines”, xicotetes porcions de xocolate torrentino que es repartirà entre els xiquets i xiquetes assistents que, a més, podran brindar amb un deliciós suc de taronja recentment espremut.

La festa donarà principi una hora abans, a les 11 hores, amb un espectacle a càrrec dels protagonistes de la programació infantil de la televisió pública valenciana Els Bíters, i continuarà després de les campanadas amb el concert de la banda valenciana Ramonets.

D’altra banda, els castells inflables prendran la plaça Major el dissabte, el diumenge i el dilluns al matí. Des de les 10 h fins a les 14 h, els xiquets i xiquetes podran jugar amb aquesta animació inspirada en el món Playmobil.

A més, els joves d’entre 12 i 16 anys viuran una gran aventura amb la Fuita Room de Stranger Tinngs; una activitat que es realitzarà el dilluns al matí en el CIJ i que està basada en la famosa sèrie. És necessari inscriure’s prèviament en el mateix Centre d’Informació Juvenil.

Carpa de Nadal

La Carpa de Nadal es converteix en una sala de cinema per a emetre un total de quatre pel·lícules dirigides als més xicotets i xicotetes. El programa cinèfil arrancarà amb “Playmobil, la pel·lícula”, el dissabte dia 28; li seguirà “Hotel Transsilvània 3: unes vacances monstruoses”, el diumenge 29; “El Grinch”, el dilluns 30. Totes les sessions seran a les 18 h.

Programa musical



La solidaritat i la música es fusionen aquest cap de setmana amb un concert organitzat per Creu Roja de Torrent, que comptarà amb la participació del cantant Pau Alabajos. En l’Auditori el divendres a partir de les 19.30 h.

Torrent Comercial



Una bona notícia per als torrentinos i torrentinas és que Torrent Comercial celebra aquest cap de setmana la Fira del Nadal, que per motius climatològics no va poder celebrar-se el cap de setmana passat. D’aquesta manera, l’avinguda Al Vedat acollirà aquest esdeveniment durant tot el diumenge. Una proposta perquè els comerços locals oferisquen els seus millors productes al públic i moltes sorpreses.