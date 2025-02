Caballs i tot tipus de mascotes seran els protagonistes de la benedicció d’animals de Sant Antoni a Torrent aquest pròxim diumenge

Els Festeros de Sant Antoni Abat de Torrent continuen amb les celebracions en honor al sant amb la darrera cita, que tindrà lloc aquest diumenge 9 de febrer de 2025. La Gran Benedicció i Desfilada d’Animals, un esdeveniment tradicional a la ciutat, es desenvoluparà als voltants de la Parròquia de Monte-Sión i el carrer Pare Méndez, congregant milers de veïns en una festa d’amor i afecte cap a les mascotes.

Les activitats començaran a les 10:00 hores amb l’almorzar popular tradicional, que serà elaborat pels festeros davant l’Hort de Trénor amb la col·laboració d’Indústries Càrniques La Cope. A més, l’Ajuntament de Torrent, a través del Consell Agrari, oferirà vasets de suc de taronja de Torrent acabat d’esprémer als assistents.

La alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha volgut expressar el seu agraïment als Festeros de Sant Antoni Abat i, en particular, al seu president, Rafa García, pel esforç i dedicació que realitzen cada any per mantenir viva aquesta tradició a la ciutat. “És una festa que demostra l’amor per als animals i que, cada any, compta amb una major participació”, ha destacat l’alcaldessa.

Després de l’almorzar, es portarà a terme la primera benedicció d’animals a la porta de la Parròquia de Nostra Senyora de Monte-Sión. Posteriorment, la desfilada de carros i cavalls es dirigirà cap al carrer Pare Méndez, on, a partir de les 11:45 hores, es realitzarà la segona benedicció d’animals.

Amb aquest acte, finalitzen les festes en honor a Sant Antoni Abat organitzades pels Festeros de Torrent, que van començar el passat 11 de gener amb la Missatge en Monte-Sión i van continuar amb la tradicional “cremà” de la foguera al carrer Pare Méndez el 16 de gener, una jornada marcada per la pluja, però que es va poder dur a terme sense inconvenients.