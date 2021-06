Torrent es prepara per a la Huitena Fira d’Escoles Emprenedores Sostenibles

Connect on Linked in

Un any més l’Ajuntament de Torrent, a través de IDEAT, impulsa el programa d’Escoles Emprenedores Sostenibles que, amb aquesta, serà la huitena fira celebrada a la ciutat. L’esdeveniment tindrà lloc el divendres 4 de juny de 9.00 a 13.00 hores en L’Antic Mercat de Torrent.

Escoles Emprenedora Sostenibles (EES) és un programa lúdic- educatiu dirigit a l’alumnat de primària i secundària que proposa treballar amb els més joves els valors propis de la cultura emprenedora com l’autonomia, la creativitat, el treball en equip i la presa de decisions mitjançant la creació d’empreses *sotenibles a l’aula. Amb aquesta iniciativa, els alumnes/as triaran la forma jurídica de l’empresa, nomenaran els seus representants i elaboraran els productes o dissenyaran els serveis per a la comunitat.

Durant el curs escolar 2020-2021 en el marc de l’assignatura d’Iniciativa a l’Activitat Emprenedora de 3r i 4t de l’ESO, el Col·legi ‘San José i Santa Ana’ i el Col·legi ‘Santa Teresa de Jesús’, amb més de 90 estudiants són els protagonistes d’aquesta nova edició.

Aquest divendres 4 de juny en L’Antic Mercat de Torrent, coincidint amb el mercat ambulant municipal, serà on les empreses creades durant el curs oferiran els seus productes i serveis al públic. I també, com cada any, el 20% dels beneficis recollits de la venda aniran destinats a una ONG que cada cooperativa ha triat en assemblea. Es tracta d’emprendre, sensibilitzar i que la *EES continue sent un projecte educatiu, solidari i sostenible.