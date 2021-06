Torrent es prepara per a recuperar de manera progressiva l’atenció a majors i a persones amb diversitat funcional

Print This Post

Ahir es va reunir la Comissió del Pla municipal d’atenció a persones en situació de discapacitat i diversitat funcional per a tractar sobre les necessitats que s’han detectat durant l’actual situació sanitària i que han quedat evidenciades després d’aquest període de crisi.

El responsable de l’àrea d’Atenció i Solidaritat, el regidor José Antonio Castillejo, ha traslladat a la Comissió les noves necessitats d’aquests col·lectius i ha expressat la seua determinació de treballar i atendre totes i cadascuna d’elles amb la mateixa il·lusió de sempre. “Els tècnics dels serveis socials han pogut constatar en primera persona quins han sigut els principals problemes al fet que s’enfrontaven els grups més vulnerables durant el confinament i, amb això, hem pogut definir els objectius primordials que hem de dur a terme”, ha assenyalat l’edil.

D’igual manera, la reobertura dels centres municipals de majors s’ha plantejat com la resposta a l’atenció soci-sanitària que havia quedat suspesa, de manera que després d’un any d’inactivitat puga començar a reprendre’s l’activitat de manera progressiva.