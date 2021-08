Torrent es prepara per a viure unes festes falleres amb responsabilitat i seguretat

Connect on Linked in

Aquest matí s’ha mantingut una reunió entre coordinadors de la Generalitat, delegats de les comissions falleres i autoritats locals per a detallar mesures preventives davant la celebració d’actes multitudinaris

Policia Local i Protecció Civil de Torrent reforçaran la seguretat i la vigilància durant la setmana fallera

L’Ajuntament de Torrent ha participat hui en la reunió de coordinació que han celebrat les màximes autoritats civils i els cossos de seguretat amb l’objectiu de definir estratègies comunes davant la necessitat de garantir, d’una banda, la celebració de les festes falleres, sense exposar-se, d’altra banda, als riscos derivats de la situació epidemiològica actual.

L’alcalde Jesús Ros i el regidor de Falles, José Pascual Martínez, han sigut convidats a participar en la reunió que la Conselleria de Justícia i la Delegació de Govern han mantingut amb membres de la Policia Autonòmica, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per a coordinar les tasques de seguretat.

Per part seua, l’Ajuntament de Torrent ha traslladat als diferents coordinadors i delegats covid de les comissions falleres, així com als responsables de Policia Local, Protecció Civil i Junta Local Fallera, la importància de celebrar esdeveniments amb responsabilitat i mantindre, especialment, les mesures de prevenció més bàsiques perquè aquestes siguen unes falles segures: usar màscara en qualsevol situació i evitar les reunions multitudinàries i les aglomeracions durant els actes programats.

El regidor ha destacat la capacitat organitzativa dels diferents cossos de seguretat, els qui “han conjuminat esforços perquè veïns i fallers puguen gaudir d’unes falles segures. Tant la Policia Local i Protecció Civil, com la JLF i Falles de Torrent coincideixen que és necessari extremar les precaucions, per la qual cosa adoptem aquestes decisions des de la prudència i la responsabilitat perquè aquestes Falles 2021 siguen les més segures possible”.

Dispositiu especial de seguretat

El dispositiu de seguretat especial que s’ha preparat per a aquestes festes compta amb la participació de 102 agents de reforç de la Policia Local, que donaran cobertura, a més dels festejos més importants organitzats per JLF i l’ajuntament, a les labors de vigilància nocturna, compartida aquesta labor amb els efectius de la Policia Nacional, per a fer respectar les mesures sanitàries en interiors de casalets i carpes, així com el compliment del toc de queda.

Per part seua, els membres de Protecció Civil col·laboraran amb la Policia Local en els dispositius de seguretat dels espectacles pirotècnics, oferint a més la seua col·laboració amb el cos de Bombers perquè els 29 monuments de la ciutat puguen ser cremats quasi simultàniament la nit del diumenge, evitant així possibles desplaçaments i aglomeracions.

Els responsables de Protecció Civil de Torrent han volgut també destacar la col·laboració que presten altres agrupacions locals de Protecció Civil de la província com les de Paterna, Requena, Tavernes Blanques, Nàquera, Moncada, Monserrat, Puçol, Manises, Oliva o Almansa, que aportaran més de 50 voluntaris equipats amb els seus propis mitjans d’extinció per a fer que aqueixa ‘Nit de la cremà’ puga discórrer amb totes les garanties de seguretat.