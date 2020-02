Torrent es prepara per al Carnestoltes amb l’elecció de la màscara

Connect on Linked in

Amb l’entrada de Febrer les escoles es preparen per a celebrar el Carnestoltes. I com de costum aquesta setmana s’ha realitzat en el saló de plens de l’Ajuntament de Torrent l’elecció e la millor mastegara realitzada per alumnes i alumnes dels col·legis i instituts de ciutat, organitzada per la delegació d’Educació.

Els col·legis de Torrent van presentar les seues propostes, dividides en categories segons l’edat dels participants. Un representant de cada centre escolar va votar la seua màscara favorita per a triar la millor creació de cada categoria. Després, entre les primeres de cada categoria, es va realitzar un sorteig per a determinar la millor màscara del Carnestoltes de 2020. Així, la màscara guanyadora ha resultat ser la realitzada per Guillermo Abraham Rodríguez Polanco, del CEIP Lope de Vega. En el moment de l’elecció, la regidora d’Educació, Patricia Sáez, ha donat la “enhorabona a tots les xiquetes i xiquets participants pel treball i esforç realitzat en l’elaboració d’aquestes mastegares i agraeix també a l’equip d’educació que ha estat treballant en l’organització del projecte aquests últims dies”.