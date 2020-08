Torrent es protegeix dels incendis amb la campanya Previfoc i els sistemes de defensa SIDEINFO i SENTICNEL

Connect on Linked in

Amb les altes temperatures i el descuit d’algunes persones s’incrementa el risc de declarar-se un incendi durant els mesos d’estiu. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Torrent compta amb nous i pioners sistemes que prevenen els incendis o eviten la seua propagació. Així mateix, el consistori va posar en marxa a principis del mes de juny la campanya Previfoc 2020; un projecte en el qual treballen els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil del municipi duent a terme tasques de prevenció d’incendis i col·laborant en la intervenció i reducció d’aquests.

Per a aquestes labors de prevenció, Protecció Civil disposa de 2 vehicles lleugers i 2 camions per a l’extinció. Igualment, els voluntaris i voluntàries estan dotats dels equips EPIS adequats davant la situació actual.

Durant les últimes setmanes, els voluntaris i voluntàries de l’agrupació han acudit a diverses intervencions juntament amb Bombers, Policia Local i Bombers Forestals. Al mateix temps, la formació i la pràctica constant són fonamentals, per la qual cosa han participat en un curs bàsic d’extinció d’incendis forestals i un altre de seguretat en incendis forestals, la qual cosa els aporta coneixements per al servei de suport en emergències.

En aquest sentit, des de Protecció Civil expliquen que la prevenció i el sentit comú són el més important en la lluita contra el foc i, a més, recorden que les cremes agrícoles estan prohibides durant aquestes dates i que no cal tirar el fem en el camp i tampoc cendres calentes en els contenidors.

Prevenció d’incendis amb dos nous sistemes: SIDEINFO i SENTICNEL

Amb el pioner sistema SIDEINFO, 24 canons repartits per diferents àrees del Vedat llancen aigua per a protegir el pulmó verd de la ciutat. Aquest sistema hidràulic en altura manté les zones fresques davant l’augment de les temperatures i, per consegüent, en cas de declarar-se un incendi s’impediria el ràpid avanç de les flames.

Al costat de SIDEINFO, les zones verdes i forestals de Torrent es troben protegides amb un altre sistema contra incendis que converteixen a la ciutat en un dels referents d’Europa en matèria de prevenció i protecció contra incendis forestals: SENTICNEL, que protegeix 350 hectàrees en El Vedat, la Serra Perenxisa i els barrancs del terme municipal. Aquest projecte es troba emmarcat en l’estratègia EDUSI i finançat al 50% amb fons FEDER, inclou, principalment, càmeres i sensors de detecció: 70 nodes de detecció, quatre estacions meteorològiques i sis càmeres de videovigilància que protegeixen el 90% de les zones verdes i boscoses del terme municipal.