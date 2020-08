Torrent estrena Cinema a la Plaça

Connect on Linked in

A la plaça de l’Església i de la Llibertat s’ha sumat enguany, per primera vegada, la plaça Pintor Miró, ampliant l’oferta de pel·lícules durant tot el mes d’agost

Cinema a la Plaça ha donat el tret d’eixida a Torrent amb tres pel·lícules que han reunit un ampli públic que ha pogut gaudir del bon cinema a l’aire lliure de manera gratuïta. En el seu primer cap de setmana, la plaça de la Llibertat, la de l’Església i, per primera vegada, Pintor Miró van acollir aquesta activitat cinèfila, en la qual es van complir totes les mesures de seguretat com ara l’obligació de portar la màscara, disposició de gels hidroalcohólicos, distància de seguretat entre cadires i, a més, un acomodador indicava i distribuïa en els seients a les persones segons la seua unitat familiar, fins a un màxim de 5 components. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, ha destacat la importància d’oferir activitats d’entreteniment als torrentinos i torrentinas, “però totes elles garantint la seua seguretat i respectant totes les mesures que les autoritats sanitàries aconsellen per a aquesta mena d’esdeveniments”.



El programa va començar amb Jumanji, següent nivell, en la plaça de la Llibertat, on es van reunir 120 persones per a viure les aventures i el viatge dels personatges a través del famós joc. La nit del dissabte l’oferta va ser per partida doble, ja que no va haver-hi una pel·lícula, sinó dues, ja que es va incorporar per primera vegada la plaça Pintor Miró. Per això, el públic va poder triar entre dos grans films segons els seus gustos. D’una banda, Intocable, amb 110 espectadors en la plaça de l’Església, que narra l’amistat que es crea entre un milionari que es queda paralític en un accident i un jove dels suburbis; i per un altre, El xiquet que va poder ser rei, que va traslladar a 83 torrentinos i torrentinas des de la plaça Pintor Miró fins a l’univers del rei Arturo.



En la cartellera per al pròxim cap de setmana, les aventures, la diversió i els riures estan assegurats amb Big Hero 6 (7 d’agost) en la plaça de la Llibertat, El Gran Bany (8 d’agost) en la plaça de l’Església i Spiderman lluny de casa (8 d’agost) en la plaça Pintor Miró.



Com a novetat enguany, s’ha disposat d’un codi QR per a cada pel·lícula en els OPIS (Mobiliari Urbà com a Punt d’Informació) que estan situats per la ciutat i on s’anuncien les pel·lícules de Cinema a la Plaça. Amb això, el públic pot acostar-se per a mirar el programa i escanejar amb el seu mòbil el codi per a poder veure el trailer i triar els seus films preferits.