Torrent estrena un Club de lectura online per a adults en el Dia Internacional del Llibre

La iniciativa se suma al Club de lectura online infantil que cada divendres reuneix els més xicotets i xicotetes de la casa per a comentar i debatre sobre divertits i emocionants llibres

Amb motiu del Dia Internacional del Llibre, 23 d’abril, l’Ajuntament de Torrent ha preparat un Club de lectura online per a adults i commemorar així la importància de la literatura. D’aquesta manera, els llibres i les seues grans històries arribaran a les llars de tots els torrentinos i torrentinas amb una trobada literària per a debatre, comentar i opinar sobre alguns dels llibres que es troben en la llista dels més venuts durant els últims mesos.



El Club de lectura, que podrà seguir-se demà a les 19 h en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent, serà conduït per Yolanda París, bibliotecària de la biblioteca municipal Metre. En aquesta primera cita es presentarà el best seller La mare de Frankenstein, d’Almudena Grandes; un apassionant relat d’una dona i un home a l’Hospital Psiquiàtric de Ciempozuelos durant la postguerra espanyola.

Però les sorpreses no acaben per als apassionats de la literatura perquè el Club de lectura online no sols se celebrarà durant el Dia Internacional del Llibre, ja que tornarà dimarts que ve, 5 de maig, amb l’obra de Juan Gómez-Jurado, Reina Roja, un thriller que ha sigut tot un èxit amb més de 250.000 exemplars venuts.

Aquesta iniciativa de fomentar la lectura per part del consistori se suma a les sessions que cada divendres tenen lloc per als més xicotets i xicotetes de la casa. En el Club de lectura infantil, que ha sigut tot un èxit de participació des que es va iniciar el passat 3 d’abril, s’han tractat diferents llibres com El diari de Greg, El xicotet vampir o L’assassinat de la professora de llengua. La cita d’aquest divendres, també a les 10 h i en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent, tindrà com a protagonista el llibre titulat El xicotet Nicolás, de Goscinny-Sempé; una aposta segura per a la diversió de tots els xiquets i xiquetes.

Així mateix, des de les biblioteques de Torrent es recorda que tots els torrentinos i torrentinas que desitgen viatjar a països llunyans, viure aventures i deixar-se portar per la màgia de les paraules, poden utilitzar el sistema eBiblio de la Generalitat Valenciana de descàrrega de llibres. Per a utilitzar-la es necessita el nom d’usuari i contrasenya de la biblioteca i accedir al següent enllaç: https://comunitatvalenciana.ebiblio.es/opac/#indice. Per a qualsevol consulta es pot enviar un correu a les biblioteques de Torrent: bibliometro@torrent.es o casacultura@torrent.es

A més dels clubs de lectura, el consistori aposta per la cultura i en la seua programació online setmanal s’inclouen teatres i contacontes. De la mà del Gran Jordiet i Cecilia Silvia, els xiquets i xiquetes han descobert històries fantàstiques i entretingudes que fan volar la seua imaginació. Entre les pròximes activitats, aquest divendres a les 18 h, El Gran Jordiet tornarà a repartir il·lusió contant un meravellós conte, com sempre a través de Facebook de l’Ajuntament de Torrent.