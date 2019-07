Torrent exalta als representants de les festes de Moros i Cristians de 2019

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El programa d’activitats del cap de setmana es completa amb la Llegua Urbana, la Trobada de Muixerangues i les festes de les associacions

Arriba el cap de setmana, i amb ell, una agenda repleta d’activitats culturals, esportives i festives. El plat principal ve de la mà de la Federació de Moros i Cristians, que a poques setmanes per a iniciar les festes, celebren l’exaltació de càrrecs d’aquest 2019. La capitana mora, Encarna Puig, i el capità cristià, Vicent Francés, acompanyats de la alferez mora, Rebeca González, i la alferez cristiana, Sonia Guzmán, seran nomenats com els màxims representants de les festes de Moros i Cristians de Torrent. L’esdeveniment se celebrarà en l’àgora de Parc Central a partir de les 20.30h, concloent amb un sopar i una festa musical.

Activitats esportives

En l’àmbit esportiu, la ciutat acull la Llegua Urbana, una carrera nocturna que donarà el tret d’eixida el dissabte a les 22 h en la plaça Corts Valencianes. Amb un recorregut de 5 quilòmetres, la prova és de caràcter solidari, per la qual cosa cada participant ha d’aportar un quilo d’aliments no peribles en retirar el dorsal. Les inscripcions poden realitzar-se fins a aquesta nit, dijous 4, a les 23.59 hores en el següent enllaç: http://bit.ly/2xhzbz1

Una altra proposta esportiva per a aquest cap de setmana és la Carrera Ciclista. Una competició que donarà inici a les 10 h amb un circuit urbà que recorrerà l’avinguda Al Vedat.

Cultura al carrer

La Muixeranga La Torrentina celebra aquest dissabte la V Trobada de Muixerangues, amb una gran varietat de figures i castells. Una cita on assistiran més de 350 participants vinguts de tota la Comunitat Valenciana. L’esdeveniment donarà inici a les 19 h amb una cercavila des de la plaça de les Corts Valencianes fins a arribar a la plaça Major. Als peus de la Torre es duran a terme les actuacions.

Festa associacions

L’Associació de Veïns El Vedat ha preparat per a aquest dissabte a les 18 h una festa molt divertida i entretinguda. Amb una varietat d’activitats com a Cinqué i Tapa, jocs i música, els públics de totes les edats podran gaudir d’un fantàstic paratge com és l’àrea recreativa La Marxadella.

D’altra banda, l’associació andalusa està d’enhorabona perquè celebra la coronació de les seues reines. El Antic Mercat és el lloc triat per a realitzar aquest acte, on l’emoció, la il·lusió i la tradició estaran molt presents. El dissabte a les 19 h.

La música sonarà aquest dissabte a partir de les 19 h amb la gala de playbacks, que ha programat l’Associació Els Caragols. Després de la festa, en la qual la diversió està assegurada, el públic podrà gaudir d’un sopar.

Programació solidària

Casa Caridad organitza, com cada any, un sopar solidari en benefici dels xiquets i xiquetes de l’Escola Infantil. La cita, que s’ha convertit en una data destacada en el calendari d’esdeveniments del mes de juliol, donarà inici a les 21.30 h en el Club Santa Apolonia. Les persones interessades han de fer la seua reserva cridant al número de telèfon: 961 552 017.