Torrent fa costat al comerç local amb les ajudes econòmiques a l’activitat comercial en valencià

L’Ajuntament oferix ajudes del 50% del cost per a les empreses, indústries, comerços o serveis que empren el valencià en els rètols del local, cartells, publicitat o material d’embalatge

L’Ajuntament de Torrent ha incrementat enguany la dotació de les ajudes per a la promoció del valencià en el sector comercial i empresarial. Així, convoca un any més, com en anteriors campanyes, aquestes ajudes que volen donar suport al teixit empresarial i comercial i alhora a la nostra llengua, per a normalitzar el seu ús també en aquest àmbit.

Davant la situació actual, enguany s’ha decidit augmentar la quantitat màxima de les ajudes i es concediran subvencions de 500 fins a 700 euros com a màxim, segons els conceptes per als quals es demana l’ajuda. Els elements que es subvencionen són la instal·lació, renovació o redisseny de retolació exterior, interior o de vehicles, les pàgines web, i material d’embalatge o publicitari que empren el valencià com a llengua de comunicació amb els clients o usuaris.

A més de l’ajuda econòmica, l’Oficina de Promoció i Ús del València de l’Ajuntament també oferix l’assessorament lingüístic necessari perquè els textos o llegendes en valencià seguisquen el criteri de correcció que justifica l’assignació d’estes ajudes, així com dels tràmits necessaris per a la sol·licitud. Per a accedir a les ajudes, les persones interessades han de presentar la seua sol·licitud, -preferentment de manera telemàtica- en el Registre General de l’Ajuntament, segons el model de la instància corresponent; el termini per a presentar les sol·licituds acabarà el 12 de novembre de 2021. D’altra banda, convé assenyalar que tant els requeriments que han de complir els beneficiaris, com l’import de les ajudes i els criteris de valoració per a assignar-les estan disponibles en uns fullets informatius que l’Ajuntament ha distribuït i que, també, es poden consultar al compte de facebook de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià -facebook.com/promvaltorrent- o per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Torrent, on es detallen les bases de la convocatòria i les instruccions per a presentar les sol·licituds de manera telemàtica amb l’imprés oficial necessari per a la seua tramitació.

-www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions.html-