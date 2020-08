Torrent fa costat al comerç local mitjançant targetes de compra bonificades

Print This Post

Les targetes prepagament “100% amb el comerç de Torrent” es podran adquirir de manera online a partir de setembre i es podran utilitzar en tots els negocis adherits a la campanya

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, aposta pel comerç proximitat i per a això està duent a terme la campanya “100% amb el comerç de Torrent”, una acció de suport i promoció al comerç local que es prolongarà amb diferents actuacions al llarg de l’any 2020.



A partir de setembre, està prevista una nova fase amb la posada en marxa de les targetes prepagament “100% amb el comerç de Torrent” que tindrà com a finalitat incentivar les compres a Torrent, beneficiant als negocis locals i, al mateix temps, recompensant econòmicament als clients per la seua fidelitat i suport.



Els clients i clientes podran adquirir les targetes que desitgen fins a arribar a un import total de 500 € per persona i seran premiats amb el 25% de l’import per a realitzar les seues compres a Torrent. És a dir, si el client compra una targeta de 50€, IDEA’T li premiarà amb 12,50€ més, per la qual cosa el client rebrà una targeta carregada amb 62,50€ que podrà gastar en qualsevol dels establiments adherits a la campanya.



L’adquisició de les targetes, de 20€ i 50€, es realitzarà de manera online a través d’una plataforma web, habilitada específicament per a aquesta iniciativa, en la qual els clients podran sol·licitar les targetes prepagament que desitgen fins a un import màxim de 500€ per persona. Finalment, les targetes seran enviades al domicili del client i podran utilitzar-se en una o diverses compres en tots els establiments adherits a la campanya que es donaran a conéixer a través dels diferents suports de l’ajuntament.



Està previst que les targetes es posen a la venda el mes de setembre i podran gastar-se des d’aqueix moment fins al 31 de març de 2021.

Per part seua, per a formar part de la campanya, els comerços poden consultar les bases de la mateixa i incribirse en el següent enllaç: https://torrent.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/campana-100-comerc-torrent



Aquestes targetes de compra bonificades complementaran una iniciativa que va començar amb l’estrena d’un vídeo en el qual van participar els establiments minoristes de ciutat i amb la col·locació de 60 opis publicitaris els protagonistes dels quals són ciutadans i ciutadanes de Torrent que envien un missatge de suport i compromís amb el comerç local: “100% amb el comerç de Torrent”.