Torrent festeja el Corpus Christi

Els populars personatges com els Arquets, la Magrana, els Pastors o la Moma van participar en la tradicional processó

Els carrers de Torrent es van engalanar ahir a la vesprada per a celebrar el Corpus Chisti, una festivitat molt arrelada a la ciutat i que congrega tots els anys a un gran nombre de veïns i veïnes. La programació va donar el tret d’eixida el dissabte a la nit amb el concert XLVII Aniversari de la Banda Simfònica Unió Musical, on també van participar amb les seues increïbles veus Pascual Andreu i Saray García. De la mà del director Frank de Vuist es va celebrar aquesta vetlada musical que va comptar amb l’assistència de la Musa de la Música, Ana María Castro, que posava punt final al seu regnat; l’alcalde Jesús Ros i els representants de la corporació municipal.

La jornada del diumenge va començar amb la celebració de la solemne eucaristia en la parròquia de l’Asunción. Al mateix temps, en la plaça Major es va confeccionar el tradicional tapís floral, pel qual va desfilar la processó, que es va iniciar amb els carros que van recórrer els carrers del barri antic de Torrent per a realitzar la enramà de la murta. Li van seguir les tradicionals danses per part del grup de ball de l’Ú i Dues de la Llar Antonià i la música de la Colla de Dolçainers de Torrent, amb els populars personatges com els Arquets, la Magrana, els Pastorets, els Nanos, la Moma, la Degolla, els Cavallets o els Betes. També van participar en la processó els xiquets i xiquetes que enguany han pres la comunió en totes les parròquies de Torrent, l’alcalde Jesús Ros, la corporació municipal i la societat torrentina,