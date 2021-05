Torrent finalitza la reforma dels nous vestuaris del trinquet municipal

Print This Post

L’Ajuntament de Torrent ha visitat aquest matí la finalització de les reformes dels nous vestuaris del trinquet municipal Jose María Veguer. D’aquesta manera, aquest espai esportiu que ha vist passar a milers de pilotaris al llarg de la seua història, s’adapta als nous temps amb unes modernes i renovades instal·lacions, amb uns nous vestuaris i uns banys també preparats per a persones amb mobilitat reduïda.

L’alcalde Jesús Ros ha destacat la figura de Natalio, “ànima d’aquest trinquet”, qui ha sigut present en la visita acompanyat del seu fill, el també pilotari Natalio II, i qui ens ha transmés en tot moment les necessitats del club i que fins i tot ha supervisat en primera persona els avanços de les obres”.

Per a dur a terme la reforma d’aquest espai, era necessària l’adquisició del mateix per part de l’Ajuntament, la qual va tindre lloc al novembre de 2018 per un total de 200.000 euros. Des de llavors, la institució ha dut a terme diferents reformes entre elles, la millora dels vestuaris dotant-los d’una millor accessibilitat. Aquesta última acció, amb un cost total de 80.000€.

A més dels nous vestuaris, s’ha condicionat un nou magatzem, una zona de jardí i s’ha eliminat l’antic accés als vestuaris que es trobava enmig de la pista. Totes aquestes actuacions estan emmarcades dins de les Inversions Financerament Sostenibles de 2019, fruit del superàvit obtingut gràcies a la bona gestió de l’administració municipal. Anteriorment, ja es va intervindre en aquest espai renovant la graderia, millorant les parets, pintant tota la instal·lació i afegint nous bancs

Susi Ferrer, regidora de l’àrea d’Esports, ha assenyalat que amb aquesta acció “es pretén posar en valor la importància d’un espai històric de la ciutat de Torrent amb més de 120 anys d’història”.