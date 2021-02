Torrent formarà part de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta

Connect on Linked in

Aquesta associació té com a objectiu promoure l’ús de la bicicleta, gràcies al desenvolupament d’estratègies de promoció, a l’increment de les infraestructures o a la reformulació dels espais urbans

L’Ajuntament de Torrent, amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta de manera segura i sostenible, ha sol·licitat l’adhesió del municipi a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta i al registre de bicicletes que ha posat en marxa aquesta associació, que ja acumula més de 550 municipis des de la seua creació en 2009. “Hem fet un pas més per a continuar construint la ciutat del futur que tots els torrentins i torrentins desitgem, més amable i accessible per a viure”, assenyala el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte. Així mateix, l’edil ha volgut agrair “l’impuls que ens va donar el Col·lectiu Soterranya per a estudiar aquesta proposta, que suposarà una gran millora de la mobilitat sostenible en la localitat”.

En aquest aspecte, la integració de Torrent en la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta té com a finalitat: intensificar el desenvolupament d’estratègies de promoció de la bicicleta; incrementar les infraestructures per a l’ús de la bicicleta i millorar les ja existents; destinar més recursos financers a projectes de promoció; fer més segurs els desplaçaments amb bicicleta; desenvolupar sinergies que afavorisquen les relacions entre els municipis membres de la xarxa; reformular els espais urbans perquè tots els viatges es puguen realitzar en aquest mitjà de transport; i procurar que la planificació urbanística de les ciutats incorpore una xarxa ciclista que s’incloga en les previsions pressupostàries.