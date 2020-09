Torrent, galeria d’art a peu de carrer amb el 6é concurs ‘Pintura Mural TorrentJove, La paret pintada’

Connect on Linked in

El certamen té com a objectiu promoure la creativitat dels i les artistes urbans, al mateix temps que impulsa la creació espais artístics atractius en el municipi

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torrent convoca, a través del Centre d’Informació Juvenil (CIJ), el sisé Concurs de ‘Pintura Mural TorrentJove, la paret pintada’, una aposta del consistori per l’art urbà que pretén posar en valor la creativitat i el talent dels i les artistes muralistes a la ciutat.



La convocatòria, oberta a totes les persones majors d’edat interessades a participar tant de manera individual com col·lectiva, contempla una dotació econòmica de 7.000 € per a un mínim de dos i un màxim de quatre projectes seleccionats. Els guanyadors i guanyadores del concurs plasmaran les seues obres en les façanes situades en la zona de l’estació del metro localitzada en l’entrada de Torrent, fent més atractiu i colorit l’accés a la ciutat.



Partint d’una temàtica i tècnica lliures, els artistes poden consultar les parets posades al servei del concurs en les bases de la convocatòria (https://bit.ly/33k3sti) per a així poder ajustar els seus projectes a l’espai real. Per a participar s’haurà de presentar un esbós del treball artístic proposat, indicant la superfície a intervindre, així com tots aquells elements que puguen ajudar a interpretar el projecte, com ara textos explicatius o recursos inspiracionales.