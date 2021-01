Torrent gaudeix amb la gala nadalenca del concurs ‘Talents de casa’

Connect on Linked in

Milers de persones van seguir ahir la gala especial del certamen de talents a través dels comptes de l’Ajuntament



Alba Carmona, Pedro Soto i Ángela Martinez van tancar la vetlada amb el making off del videoclip ‘Tot cor’

El concurs ‘Talents de Casa’ -que va acompanyar a la ciutadania durant la pandèmia- va celebrar ahir de manera virtual una gala especial de temàtica nadalenca amb els finalistes de la primera edició, Alba Carmona, Pedro Soto i Ángela Martinez, els quals van estar ben acompanyats per la resta de concursants de la passada edició. Així mateix, cal destacar que milers de persones van seguir aquest esdeveniment a través dels comptes de Facebook i Youtube de l’Ajuntament de Torrent, repetint l’èxit d’espectadors que va registrar el certamen de talents fa uns mesos.

D’aquesta manera, els participants van amenitzar la vetlada dels torrentinos i torrentinas amb una sèrie d’actuacions nadalenques, gravades de manera casolana per ells mateixos, que després van ser valorades pels membres del jurat del concurs. I com a colofó, Alba, Pedro i Ángela, van presentar el making off del videoclip ‘Tot cor’, una composició especial a càrrec dels guanyadors de la primera edició que es va estrenar fa uns dies en les xarxes socials de l’Ajuntament, on ja acumula més de 14.000 reproduccions.