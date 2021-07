Torrent guardona als seus esportistes i clubs en la 34a i 35a edició de la Gala de l’Esport

Connect on Linked in

Martina Llovera i Claudia Rubio reben el trofeu a Esportistes de l’Any 2020 i 2021 pels seus assoliments en judo i atletisme

El moment més emotiu de la gala es va viure amb el lliurament del premi Tota una Vida a Jordi Gil; i el de Esport sense barreres a Empar Vizcaíno

Torrent va premiar als seus millors esportistes de les temporades 2019-2020 i 2020-2021 divendres passat en una Gala de l’Esport especial. L’esdeveniment es va celebrar en el Hort de Trénor i va reconéixer l’esforç i mèrits d’esportistes i clubs torrentinos.

La regidora d’Esports, Susi Ferrer, emocionada per la celebració de la gala després de dos anys, va donar la benvinguda i va felicitar les persones guardonades: “En aquest any i mig que portem de pandèmia, heu demostrat més que mai el vostre lliurament i sacrifici, evidenciant l’amor pel vostre treball i passió: l’esport. Enhorabona pels premis que us entreguem hui, però sobretot per la vostra capacitat d’adaptació, i l’entusiasme i l’esperança amb la qual esteu vivint l’esport”.

L’alcalde Jesús Ros, el diputat provincial d’esports, Andrés Campos, i Susi Ferrer van ser els encarregats d’entregar els guardons. L’acte va premiar als i les millors esportistes de cada categoria, als millors entrenadors i als millors clubs esportius dels dos últims anys. També van ser guardonats els i les esportistes amb major projecció i els destacats de cada club esportiu. Per primera vegada en les 35 edicions de la Gala de l’Esport, els i les guardonades no sabien quin premi anaven a rebre fins que el presentador l’anunciava en directe.

Després del lliurament d’aquests trofeus i els esments especials, es van atorgar els trofeus estrela de la vesprada: els premis a Esportista de l’Any 2020 i 2021. Martina Llovera va ser la guanyadora dels anys 2019-2020, pels seus mèrits en el judo, entre els quals destaca la seua plata en la Super Copa d’Espanya. Per part seua, l’esportista de l’any de l’última temporada va ser Claudia Rubio, campiona d’Espanya en atletisme sub20 de pista coberta triple.

El moment més emotiu de la vesprada va arribar amb el lliurament dels esments d’honor: Esport Sense Barrers i Tota una Vida. El primer va ser entregat a Empar Vizcaino, per la seua trajectòria en l’atletisme, amb premis com l’or en el Campionat d’Espanya FEDDI. El premi Tota una Vida va ser entregat a Jordi Gil, per la seua llarga trajectòria esportiva en el voleibol i la seua constant dedicació a l’esport a la ciutat.

L’alcalde Jesús Ros va felicitar els i les guardonades, donant-los l’enhorabona pel seu esforç i dedicació. A més, va voler reconéixer la importància de l’esport per al desenvolupament de totes les persones: “Fer esport és créixer en valors, companyonia, diàleg i sacrifici. Estem orgullosos que els i les torrentinas dediqueu la vostra vida a l’esport i que, amb actes com aquest, puguem recompensar-vos”.

Durant la gala, es va presentar el nou logotip de la Fundació Esportiva Municipal, que, després de molts anys, canvia la seua imatge. “És el moment d’avançar i créixer. És moment de nous reptes, idees i projectes. És per això que donem pas a una nova etapa i, amb això, a una nova imatge”, va explicar Susi Ferrer.