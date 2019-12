Torrent ha celebrat amb èxit el II Clínic Inclusiu de Ciclisme Adaptat!

Connect on Linked in

L’esdeveniment s’ha celebrat en el Parc Central de Torrent.

Torrent ha celebrat el II Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat. Les instal·lacions esportives del Parc Central han acollit aquesta jornada amb un objectiu clar: “aconseguir una normalització que afavorisca la integració social d’aquest col·lectiu”. Una iniciativa que l’any passat va tindre un gran acolliment per part del públic i que en aquesta segona edició han sigut més de 83 persones escrites.

Com a novetat en aquesta segona edició, s’organitza l’Eco Route Torrent, per a donar a conéixer el carril bici de Torrent que compta amb aproximadament 30 km i arriba fins a Alcàsser, sent, a més, un bon espai per a recórrer amb bicis adaptades, cadires manuals o elèctriques, acobles elèctrics o patinets