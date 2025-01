Torrent ha invertit més de 10 milions d’euros per a la recuperació després de la DANA

L’Ajuntament de Torrent ha invertit més de 10 milions d’euros en els tres primers mesos després del pas de la DANA que va afectar greument diverses zones del municipi.

Aquesta inversió s’ha destinat a recursos propis i extraordinaris, sent més de un milió d’euros utilitzats en els primers dies i setmanes per a garantir una resposta immediata davant l’emergència.

Resposta ràpida i coordinació sense precedents

L’Ajuntament de Torrent va mobilitzar tots els recursos materials i humans disponibles, en un desplegament sense precedents, per a prioritzar la seguretat d’infraestructures, l’ajuda als afectats directes, la retirada de fang, vehicles i enseres i l’obertura d’accessos a habitatges i vehicles d’emergència. Es van habilitar també centres logístics de distribució per a assegurar el subministrament d’aigua, aliments i roba a les persones afectades.

Restabliment de serveis essencials

Quant al restabliment dels serveis bàsics, l’Ajuntament va treballar sense descans per a recuperar el subministrament d’aigua potable, electricitat i comunicacions al municipi. Es van implementar solucions temporals fins que les infraestructures es van restaurar completament. També es va habilitar el Pavelló Municipal d’El Vedat com a refugi provisional per a les persones que van perdre la seua vivenda.

Agraïments i compromís amb la recuperació

L’alcaldessa, Amparo Folgado, va agrair l’esforç col·lectiu de tècnics, funcionaris municipals, forces de seguretat, voluntaris i associacions locals, que han estat claus en la recuperació de la ciutat. Folgado va destacar que, tres mesos després del desastre, el govern ha de activar les ajudes econòmiques als municipis afectats i continuar treballant fins que Torrent es recuperi completament.