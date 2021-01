Torrent ha posat 4.500 denúncies relacionades amb el COVID-19

Connect on Linked in

Des del passat 14 de març, quan es va decretar el primer Estat d’Alarma, la Policia Nacional ha efectuat un total de 1.600 sancions, mentre que la Policia Local ha realitzat 2.829 denúncies

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer les xifres de les sancions relacionades amb el COVID-19 produïdes des del primer Estat d’Alarma decretat pel Govern d’Espanya, que ascendeixen a un total de 4.429 denúncies. En aquest aspecte, l’Alcalde Jesús Ros ha posat en valor “l’esforç dels cossos de seguretat per garantir el compliment de les mesures sanitàries, així com per vetlar pel benestar de la ciutadania, dia rere dia, en aquests moments tan complicats, i per això vull transmetre’ls el meu agraïment”.



D’aquesta manera, durant l’Estat d’Alarma decretat pel Govern el passat 14 de març, en el qual la major part de competències sancionadores requeien sobre els cossos estatals, la Policia Nacional va efectuar un total de 1.600 denúncies a Torrent; per part seua, en aqueixa mateixa etapa, la Policia Local va realitzar 1.357 denúncies. Així mateix, després de l’assumpció d’aquestes competències per part de les autonomies -sobre la base del decret llei publicat el 24 de juliol-, la Policia Local ha tramitat un total de 1.472 sancions, que es desglossen de la manera següent: 1.219 denúncies per no portar la màscara, 115 per no respectar el toc de queda, 69 per fumar sense respectar la distància establida, 62 als locals d’hostaleria que no van respectar les mesures i 7 per organitzar festes privades il·legals.