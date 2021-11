Torrent Històrica tanca amb èxit la seua tercera edició i lliurament el premi Cònsol Honorari a Rodrigo Cortés

Connect on Linked in

Torrent Històrica cierra con éxito su tercera edición y entrega el premio Cónsul Honorario a Rodrigo Cortés

El festival logra conjugar con solvencia la presencia de grandes autores, literatura hecha por mujeres y novela en valenciano

La corporación municipal y la organización hacen un balance muy positivo de la 3ª edición de Torrent Històrica, que fue clausurada ayer tras la celebración del taller de cómic para niños y la batalla de escritores. Han sido cuatro días de intensa actividad y de encuentros con grandes autores, como Lorenzo Silva, Marta Robles, Rafa Lahuerta o Rodrigo Cortés. Además, el público ha respondido con su presencia a pesar de la lluvia, que ha hecho acto de presencia durante algunos tramos del festival.

Rodrigo Cortés: “El acto de brujería surtió efecto”

El momento culminante de esta tercera edición fue la entrega del premio Cónsul Honorario al escritor y cineasta Rodrigo Cortés, que protagonizó una interesantísima conversación ante un centenar de asistentes. “Los premios no se solicitan, no se rechazan y no se presume de ellos. Recibir uno siempre es una alegría y una sorpresa, porque todo parte de una fase en la que estás muy solo frente a tu ordenador —en este caso no tenemos plumas de faisán— y generando algo con la esperanza de que hay alguien al otro lado. Y cuando tiempo después descubres que eso ha resonado en alguien, que alguien lo ha acogido de una determinada manera y que recibe un reconocimiento, que nunca es del todo justo y nunca es del todo injusto, sientes principalmente alivio: da la impresión de que el acto de brujería surtió efecto”.

Susi Ferrer, concejala de Cultura de Torrent: “Ha sido la edición de la consolidación”

La concejala de Cultura de Torrent, Susi Ferrer, se ha mostrado muy satisfecha del desarrollo de Torrent Històrica. “El Festival ha sido un éxito. Podemos afirmar que esta ha sido la edición de la consolidación. Las autoras y autores han dado a conocer sus obras a través del diálogo, que ha sido acogido por el público –tanto presencial como online– con gran interés. Otras actividades, como la batalla de escritores, los clubs de lectura o la visita por el centro histórico han resultado muy exitosas. Una vez más, se demuestra la importancia que festivales como este tienen en la revitalización del mundo cultural y la proyección de Torrent como una ciudad puntera en ese ámbito.”.

Santiago Álvarez, director de Torrent Històrica: “Poner la cultura al alcance del público”

El director de Torrent Històrica, Santiago Álvarez, ha subrayado la importancia que tiene el festival “porque sirve para poner la cultura al alcance del público de Torrent y de los municipios cercanos, que además ha respondido muy bien a pesar de la lluvia”. Y ha destacado “la satisfacción de los lectores por poder ver de cerca a los autores que admiran. Acercarse a ellos, conocerlos en persona y no solo por las páginas de sus libros, incluso poder charlar con ellos en el momento de la firma de libros es, sin duda, una experiencia muy especial. Además, estamos especialmente contentos por la gran presencia de mujeres en el festival, tanto de autoras como de las figuras históricas femeninas sobre las que ellas han escrito y de las que se ha hablado”.