Torrent homenatja a Rosa Ortí i Alfred Domínguez, Filla Predilecta i Fill Adoptiu de la ciutat

El programa d’actes del cap de setmana es completa amb activitats falleres, musicals i mediambientals

El Antic Mercat acull l’acte de nomenament públic de Filla Predilecta a Rosa Ortí i Fill Adoptiu a Alfred Domínguez Ibáñez. Dos merescuts reconeixements a dues persones que han dedicat el seu esforç, treball i dedicació a la ciutat de Torrent i als torrentinos i torrentinas i a la societat en general.

Rosa Ortí va nàixer a Torrent i des de ben xicoteta ha dedicat la seua vida a educar i ensenyar, sempre escoltant les necessitats dels pobles. Tot això com a religiosa des de la seua congregació, també col·laborant amb unes altres o participant amb la societat civil per a portar avant iniciatives solidàries.

Per part seua, Alfred Domínguez sempre ha estat compromés amb el nostre poble i la nostra comarca des de la seua arribada a Torrent fa 40 anys, participant de manera activa en l’activitat social i cultural, com a voluntariat del valencià, com a col·laborador de l’Associació de Dones de la Comarca de l’Horta Sud, o com a professor de classes d’alfabetització o la seua labor en la Fundació Horta Sud.

Festa de Sant Valentín

El cap de setmana arranca amb molt d’amor a Torrent celebrant el Gran Ball de Sant Valentín. Les persones majors de la ciutat es reuniran, com tots els anys, el divendres a partir de les 17 h en el Centre Bellido, en una festa on no faltarà la música i les ganes de passar-ho bé.

Conferències

De la mà de Juan Llorca, el divendres a les 18 h en la sala d’actes de l’ajuntament es realitzarà la xarrada: “La seua alimentació, tu responsabilitat”, organitzada pel Centre d’Educació Infantil Sambori. Joan, xef amb més 23 anys de professió i apassionat de la nutrició i alimentació infantil, parlarà de com aconseguir una alimentació lliure de processaments, refinats, sucres i totalment natural i de temporada.

Espectacles musicals

En l’àmbit musical, l’orquestra d’iniciació de la UMT pujarà a l’escenari per a delectar amb un concert que mostrarà la passió de tots els que s’inicien en l’apassionant món de la música. L’acte tindrà lloc el divendres a les 20 h en el Museu de la Setmana Santa.

La UMT continua amb el programa d’activitats i el diumenge el cinema arribarà al Auditori amb el concert “Música i cinema per a tota la família”. Es realitzaran dos passes: a les 11 h i a les 12.30 h.

Falles de Torrent

Els xiquets i xiquetes són els protagonistes de les celebracions de falleres d’aquesta finalitat de setmana, que estan d’enhorabona i aquest dissabte al matí la modere homenatge a la fallera major de Torrent de 2020, Sandra peris, i la seua cort d’honor. El restaurant El Romeral acollirà aquest esdeveniment a les 14 h.

El tradicional Cant de l’Estoret, un dels actes fallers més tradicionals, i que celebra la comissió Plaça Sant Roc arriba aquest diumenge al matí. Els més xicotets i xicotetes posaran en escena típiques escenes valencianes, interpretades pels fallers i falleres infantils. A partir de les 9 h en la plaça Sant Roc.

D’altra banda, la falla Cronista Vicent Beguer Esteve ha organitzat la jornada Falles, Diversitat i Drets, un acte on que es realitzarà en el casal de la falla el divendres des de les 20.30 h fins a les 22 h.

Col·lectiu Soterranya

A càrrec de Col·lectiu Soterranya, els torrentinos i torrentinas podran participar aquest dissabte en una volta amb bici i patins per la ciutat. Als peus de la Torre, a les 10 h, es congregaran les persones participants. Més tard, a les 11 h, la plaça de la Unió Musical acollirà una jornada de jocs per a totes les edats i una taula informativa.

Esport

La capital de l’Horta Sud es prepara per a acollir aquest cap de setmana la competició esportiva ‘Circuit MTB València’, una activitat organitzada per l’empresa Mesesport València per als amants de la bici de muntanya. El circuit de bicicleta de muntanya, que se celebra de gener a maig de 2020 i que té presència en deu ciutats diferents de la Comunitat Valenciana, recorrerà el nostre terme els dies 15 i 16 de febrer amb dues proves diferents: una crono i una marxa.

Germanors

La Setmana Santa està molt present aquest cap de setmana amb els diferents actes que han organitzat les germanors torrentinas. D’una banda, la germanor de la Flagel·lació del Senyor organitza un acte homenatge aquest diumenge a les 10.30 h en el Antic Mercat.

A la vesprada, serà el torn de la germanor del Sant Sepulcre, que organitzarà un acte emotiu per a celebrar el seu 90 aniversari amb la benedicció de la remodelació i restauració del pas del Sant Sepulcre, així com la capella on descansarà la imatge en la parròquia de Muntanya-Sión. A les 17.30 h, donarà inici una processó des de l’església de l’Asunción fins a la parròquia de Muntanya-Sión, on es beneirà el pas. Després, a les 19.30 hores tindrà lloc l’eucaristia.

A més, la germanor del Crist del Gran Poder celebra el primer certamen de bandes, un esdeveniment que tindrà lloc el dissabte a les 18 h en la plaça Major.

Associacions

El Grup Chas, la nova associació mediambiental torrentina, es presenta aquest cap de setmana en el Hort de Trénor. El dissabte a les 10 h, hi haurà un concert, tallers, activitats i degustació de productes, tot amb l’objectiu de recuperar les arrels de la terra.