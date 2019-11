Torrent homenatja els difunts en el dia de Tots els Sants

Connect on Linked in

Els veïns i veïnes de Torrent es van reunir el passat 1 de novembre, dia de Tots els Sants, per a retre homenatge a les persones difuntes; una tradició que se celebra any rere any i que es remota al segle XV. L’acte, d’estil i folklore valencià, es va iniciar a la porta del cementeri on el Grup d’Albades Els Llauradors de Torrent del Cercle Catòlic, van oferir diferents balls regionals. Seguidament, el públic assistent, entre els quals es trobava l’alcalde Jesús Ros, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, i els representants de la corporació municipal, es van dirigir al gimnàs del col·legi Sant Joan Baptista on els esperava un espectacle de folklore, que va posar el punt final amb una “xocolatada”.