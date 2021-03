Torrent homenatja els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil

Connect on Linked in

L’ajuntament va acollir un acte en honor a l’agrupació de Torrent, amb motiu del Dia del Voluntariat de Protecció Civil, per la seua bona labor al servei de la ciutadania torrentina

El saló de plens de l’Ajuntament de Torrent va acollir ahir, amb motiu del Dia del Voluntariat de Protecció Civil, un homenatge a l’agrupació de Torrent, la qual va ser pionera en la Comunitat Valenciana quan es va constituir l’any 1982 i que, hui dia, continua treballant altruistament al servei de la ciutadania torrentina. En l’acte van participar l’alcalde Jesús Ros, la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat, i els portaveus de la Corporació Local, així com representants de Protecció Civil. “Volem agrair, en nom de la ciutat de Torrent, l’enorme treball que ha realitzat el voluntariat de Protecció Civil durant tots aquests anys, ajudant de manera altruista als torrentinos i torrentinas en els moments que més es necessita”, va destacar la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat.

Com a voluntariat especialitzat en emergències, l’àmbit d’actuació d’aquest cos és molt ampli, ja que assumeix una gran varietat de funcions de suport als cossos d’emergències professionals, entre les quals destaca la seua intervenció en incendis forestals, accidents, inundacions i altres desastres metereológicos, així com en l’auxili de persones majors o en la senyalització de de perills en les vies públiques. Igualment, cal destacar el seu paper durant la crisi sanitària, ajudant a repartir material sanitari, col·laborant en la desinfecció de la via pública o donant suport a la Policia Local per a controlar el correcte compliment del tancament perimetral de Torrent.