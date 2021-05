Torrent inaugura la XXIII+1 Mostra de Teatre Escolar

Connect on Linked in

Del 4 de maig fins al 12 de juny, en el Saló d’Actes de l’Ajuntament, Cucurucú Teatre organitza la Mostra de Teatre Escolar, en una edició no presencial

L’Ajuntament de Torrent, des de la Regidoria de Cultura, Esports i Turisme i la Regidoria d’Educació i Dinamització Lingüística i amb Cucurucú Teatre com a agent responsable per a organitzar-la, presenta al veinat de Torrent la XXIII+1 Mostra de Teatre Escolar, que se celebrará del 4 de maig fins al 12 de juny en el Saló d’Actes de l’Ajuntament, en una edició no presencial.

L’acte d’inauguració ha estat presentat en YouTube per la regidora d’Educació, Patricia Sáez, i per la presidenta de Cucurucú Teatre, Tatiana Llopis, que han senyalat en el discurs inaugural les circumstàncies especials que envolten esta edició. D’altra banda, la regidora d’Educacuió ha destacat la importància d’estos events per estimular l’afició del públic més jove i fomentar per mitjà d’estes manifestacions artístiques diversos valors educatius: “El teatre és una via privilegiada per a la reflexió i el diàleg, un vehicle per a altres expressions artístiques, un agent socialitzador, un art que transmet emocions còmplices i una eina educativa”.

Pel que fa a la mostra, una simpàtica i presumida rateta ens anuncia que esta nova edició arribarà pel maig per a completar l’oferta educativa dels nostres escolars. Amb este programa el públic podrá triar les obres que li interessen i demanar l’enllaç de cadascuna.

Enguany no hi haurà la màgia d’anar al teatre, d’estar junts, del directe, dels aplaudiments…, però tampoc no hi haurà limitació d’alumnat i, a més, l’obra es podrà parar, repetir escenes, fer-ne debats… D’esta manera el teatre escolar tornarà a estar present a les aules. No podia passar un any més sense oferir una nova edició, encara que serà molt particular, perquè no es podrà assistir al teatre, però sí vore les obres a classe i en el moment més adequat: cada obra tindrà un enllaç que estarà disponible des de la data indicada fins al final de la Mostra. Cada dia, l’enllaç de cada obra s’activa a les 10,30h en YouTube i s’envia al professorat que haja fet la petició i que podran vore l’obra en eixe moment o en el que decidixquen.

La Mostra presenta un teatre fet per escolars i estudiants i adreçat a aquest públic definit com l’ideal per a transmetre els valors educatius d’aquesta manifestació artística.