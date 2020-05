Torrent inicia el pagament de les ajudes municipals directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats per la crisi del COVID-19

Connect on Linked in

Dilluns que ve s’efectuarà l’abonament de 83.300 euros corresponents al primer paquet d’ajudes; la previsió és que al llarg del mes de juny queden totes tramitades

En total s’han rebut 947 sol·licituds, 776 d’elles mitjançant certificat digital i 171 de manera presencial

Dilluns que ve 1 de juny s’efectuarà l’inici del pagament de les ajudes municipals directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats per la crisi del COVID-19 convocades per l’Ajuntament de Torrent, amb l’objectiu de minimitzar els efectes econòmics negatius derivats per la situació d’estat d’alarma.

Així, només cinc dies després del tancament del termini de sol·licituds -que va véncer despús-ahir, dimarts 26 de maig-, un primer bloc de 128 ajudes seran ja abonades, de les quals 110 corresponen a ajudes a pagaments a lloguers i la resta, 28, a despeses ordinàries que han hagut de continuar realitzant per al manteniment de l’activitat, per a un total de 83.300 euros en aquest pagament inicial. La previsió és que al llarg del mes juny es tramiten i resolguen la resta de sol·licituds. Per a això, cada cas està sent estudiat en particular i compta amb l’assistència i assessorament del personal d’Idea’t i del servei d’atenció ciutadana TDIC.

Aquestes subvencions estan incloses en el primer paquet de mesures del Pla de Xoc contra el COVID-19 i que compten amb un pressupost total de 900.000 €, partida que garanteix que tots els comerciants i petites empreses que han sol·licitat l’ajuda i complisquen amb els requisits que es marcaven en les bases cobraran la subvenció de l’Ajuntament.

Per a promoure la recuperació econòmica a la ciutat, la prestació ascendeix a 700 euros per als beneficiaris que desenvolupen activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes ajudes a través d’un local en règim d’arrendament i que hagueren sigut objecte de suspensió a conseqüència de les mesures establides en els articles 9 i 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març. D’altra banda, es concedeix una subvenció de 350 euros per a la resta de beneficiaris que desenvolupen activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes assistències i no siga mitjançant un local en règim d’arrendament.

D’aquesta forma, els torrentinos i torrentinas que desenvolupen activitat comercial minorista i que reunisquen els requisits indicats en els criteris reguladors rebran un suport per a fer front a les despeses econòmiques que han de continuar realitzant durant el període de l’estat d’alarma relacionats amb la gestió ordinària de la seua activitat.