Torrent inicia el seu Pla Integral contra la pobresa energètica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La primera acció consisteix en un curs de formació per a les treballadores socials de Torrent

El Pla Inclou formació per a la ciutadania i accions en llars en situació de vulnerabilitat energètica

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat el Pla Integral contra la Pobresa Energètica, implementat per la cooperativa valenciana AeioLuz. La primera acció d’aquest pla, que ja ha començat aquest mes de març, és un curs de formació dirigit a les tècniques municipals de Serveis Socials. El curs es duu a terme mitjançant dinàmiques pràctiques i participatives que generen confiança en la treballadora social i li permeten assimilar els coneixements necessaris per a poder aplicar-los en el seu dia a dia a les persones del municipi que pateixen vulnerabilitat energètica.

Amb una inversió d’al voltant de 20.000 € confinaciados al 50% amb fons europeus FEDER en el marc de la EDUSI, el programa “és una resposta a les demandes a les persones que acudeixen als Serveis Socials a la recerca d’ajuda econòmica per a pagar rebuts d’aigua o llum i la problemàtica de la qual, en alguns casos, podria previndre’s o reduir-se formant als afectats i als tècnics encarregats d’aquests processos”, ha assenyalat el regidor d’Atenció a les Persones, Francesc Carbonell.

Aquesta és la primera acció del pla perquè com expliquen des de AeioLuz, “les treballadores socials que estan en contacte directe amb aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica, han de ser les estrategues de la posada en marxa d’accions concretes per a solucionar de forma precisa cada cas de vulneració de drets energètics en la ciutadania. Per a això, en aquest curs li les dota de les diferents alternatives a aplicar atenent el perfil de cada família o nucli de convivència”.

Després d’aquesta primera acció, AeioLuz implementarà la resta d’accions incloses en el Pla Integral contra la Pobresa Energètica. Una de les accions previstes és Taller d’Economia Domèstica Sostenible, dirigit a la ciutadania de Torrent.

L’objectiu del taller és apoderar als assistents de la seua situació econòmica, és a dir, dotar a aquestes persones de la capacitat de prendre les seues pròpies decisions quant a la gestió econòmica i energètica del seu nucli familiar i de la seua llar. A més, gràcies a aquest taller, es generen llaços de col·laboració entre els i les assistents, que transcendeixen al temps del taller i que poden generar col·laboracions en matèria d’estalvi energètic i, a la llarga, conscienciació sobre l’eficiència energètica.

A més, una altra acció que es durà a terme en aquest Pla són les Actuacions en Llars en Situació de Vulnerabilitat Energètica, amb l’objectiu d’ajudar les persones en situació de vulnerabilitat energètica a afrontar les seues circumstàncies reals amb solucions senzilles i pràctiques, que podran entendre i dur a terme amb èxit.

Finalment, el Pla inclou també dos tallers de dues hores que, sota el títol “Ús Eficient de Recursos Energètics i Aigua en la Llar”, estan dirigits a la ciutadania en general amb l’objectiu d’oferir una visió global del món energètic i de la seua aplicació en la llar. Aquests tallers ofereixen als i les assistents importants i pràctics consells per a obtindre a més d’eficiència energètica, un estalvi econòmic en les factures energètiques. Totes aquestes accions s’inclouen en el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenibles, en el marc del Pacte de les Alcaldies.