Torrent inicia els tràmits i estudis previs per a tancar la ferida de la Pedrera

L’Ajuntament i el Consell de Participació decideixen iniciar el projecte de recuperació de la Pedrera i l’entorn de la Serra Perenxisa

L’Ajuntament de Torrent, en la roda de premsa celebrada aquest dimecres, ha informat els mitjans de les decisions que es van acordar aquesta mateixa setmana en les reunió prèvia dels membres que conformen el Consell de Participació del Paratge Natural de la Serra Perenxisa.

L’alcalde Jesús Ros ha comunicat als presents la voluntat ferma de l’equip de govern d’iniciar els tràmits i les actuacions pertinents per a emprendre la recuperació de la pedrera i retornar aquest paratge natural al seu estatus original, amb la finalitat de garantir la conservació d’un tresor mediambiental per al gaudi de la ciutadania. “Si ho encetem, ho acabarem”, ha declarat amb contundència l’alcalde.

El Consell de Participació -integrat per nombroses associacions ciutadanes com el Club Rosella, el Col·lectiu Soterranya, el Consell Agrari Municipal, el Centre Excursionista de Torrent, els Asociacions de Veïns de Muntanya Llevant i del Vedat, i altres associacions de caràcter social, ambiental i cultural-va acordar donar un nou impuls a les conclusions que des de l’any 2011 estaven a l’espera de ser implementades, per a posar en marxa de manera definitiva un projecte que requerirà del suport, la participació i la complicitat tant de les autoritats municipals i provincials, com de les iniciatives ciutadanes representades en els diferents col·lectius que treballen per la conservació del medi ambient.

Així doncs, en aquesta reunió del Consell i l’Ajuntament es va decidir establir els passos a seguir per a iniciar aquest ambiciós projecte de recuperació mediambiental. En una primera fase es fa necessari aprovar una ordenança reguladora dels futurs usos d’aquest paratge natural; posteriorment, el projecte ha d’abordar els estudis previs perquè els treballs de restauració adapten les conclusions de la intervenció que es va plantejar en 2011 i incloguen les possibles modificacions actualitzades; així mateix, és imprescindible que el projecte siga precedit d’un estudi de mobilitat, ja que el volum dels residus i el seu transport requereix d’una previsió conscienciosa perquè res contravinga el sentit d’una intervenció mediambiental; i, finalment, serà ineludible trobar la fórmula amb la qual conciliar els propòsits i interessos de totes les associacions que participen en la decisió de donar compliment a la restauració d’aquest espai paisatgístic. Per tant, cal integrar en un projecte impulsat pel propi ajuntament tots els estudis que des de les diferents àrees dels òrgans de govern autonòmic implicats puguen i deguen ser tinguts en compte.

A aquest efecte, l’alcalde ha ressaltat la conveniència de constituir un ens de gestió del projecte, perquè en ell queden reunits, processos, actuacions, recursos i tots els plans que es prevegen necessaris per a la regulació dels treballs de recuperació.

El delegat d’Habitatge i Sostenibilitat, Francisco José Arnau, resumeix d’aquesta manera la magnitud d’aquest projecte: “Només al final d’un projecte ambiciós, que bé podria allargar-se fins a cinquanta o seixanta anys, s’abordarà quin hauria de ser la finalitat i els usos a què es destine el futur espai natural recuperat. Mentrestant, l’objectiu primer és implicar la ciutadania en aquest pla especial d’actuació sobre un paratge que ha sigut i continuarà sent un símbol de la identitat torrentina”.