Torrent inicia les obres del nou Centre de Rendiment Esportiu.

Les instal·lacions tenen una superfície de 1500 m² i comptarà amb una pista poliesportiva per a practicar handbol, futbol sala, bàsquet i voleibol.

Torrent ha començat les actuacions per a construir el nou Centre de Rendiment Esportiu.

El nou Centre de Rendiment Esportiu, tindrà una superfície coberta d’uns 1.500 metres quadrats, comptarà amb una pista poliesportiva habilitada per a la pràctica d’esports com l’handbol, el futbol sala, bàsquet i voleibol, amb les dimensions reglamentàries. També inclourà una zona de pàrquing. El centre disposarà de tots els espais auxiliars necessaris per al desenvolupament.

El nou Centre de Rendiment Esportiu es converteix així en el tercer espai on els clubs torrentins poden entrenar i practicar les seues disciplines, sumant-se al pavelló El Vedat i Anabel Medina.