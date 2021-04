Torrent inicia obres de repavimentació en el Vedat per a millorar l’accés als centres educatius

Connect on Linked in

El Pla de Reurbanització centra les seues actuacions en les millores de seguretat i accessibilitat dels entorns escolars

L’Ajuntament de Torrent dins del pla de millora i renovació de vies públiques continua amb les actuacions centrades principalment en la reurbanització d’espais públics i pavimentació de calçades en zones on és important reforçar la millora de la mobilitat i la seguretat de vehicles i vianants. Per això, s’han considerat essencials aquelles intervencions que reverteixen en la millora dels elements de seguretat viària i en la modernització dels accessos a col·legis i instituts.

Així, les intervencions al carrer Joaquín Costa i el camí Barranc de Canyes, en el Vedat, continuen amb els plans traçats per l’ajuntament per a millorar l’accessibilitat a l’entorn dels centres educatius, com les ja realitzades en altres punts del nucli urbans.

D’altra banda, com assenyala la responsable de l’àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, Inma Amat, aquestes iniciatives “impliquen la coordinació dels departaments de de Educació, Modernització, Mobilitat i Seguretat Ciutadana, a més de contribuir, en certa manera, al creixement urbà, econòmic i social de la ciutat”. A més, “amb aquestes mesures”, afig la regidora, “aconseguirem una via pública més segura en un trajecte quotidià com és el camí a l’escola de les xiquetes i els xiquets”.