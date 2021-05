Torrent inicia un programa de formació i consultoria per als seus comerciants

Print This Post

L’objectiu del programa és el de millorar la presència dels comerços en xarxes, així com augmentar les vendes

L’Ajuntament de Torrent, a través d’IDEA’T, ha posat en marxa un programa de formació i consultoria dirigit al comerç minorista de la ciutat.

Amb aquesta iniciativa s’acompanyarà en la transformació digital dels comerços de Torrent, dotant-los de les eines per a crear o millorar la seua presència en el món en línia i que aprenguen a traure partit del potencial abast global d’Internet.

El programa consta de set sessions grupals de 2,5 hores cadascuna així com de 12 hores de consultoria individualitzada per a cada comerç participant. La primera sessió ha tingut lloc hui 18 de maig a la sala cívica del *Antic *Mercat.

La regidora de Formació, Marina Olivares, ha sigut l’encarregada de donar la benvinguda als participants de la primera sessió. L’edil ha assenyalat que l’objectiu d’aquesta iniciativa és “fer costat als comerços locals en el seu desenvolupament i en la seua adaptació a les necessitats actuals”.