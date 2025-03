Torrent instala un Punt Violeta per a les Falles de 2025

Torrent es prepara per celebrar cinc dies de festes multitudinàries i activitats ininterrompudes fins al 19 de març.

Amb l’objectiu de sensibilitzar i prevenir la violència sexual en espais públics de lleure, l’Ajuntament de Torrent, a través de la Casa de la Dona, instal·larà un Punt Violeta per a la informació i la prevenció de la violència sexista durant les pròximes festes josefines.

El Punt Violeta es trobarà a la porta de l’Edifici Metro a l’Avinguda al Vedat, 103, i estarà operatiu des de demà dissabte 15 de març, en horari de 10:30 a 13:30 hores. Aquesta campanya busca sensibilitzar, informar i conscienciar sobre la violència sexista i la LGTBIQ+fòbia en l’àmbit de les festes i espais de diversió. El Punt Violeta estarà dinamitzat per personal especialitzat i qualificat, que repartirà díptics amb informació sobre com detectar i actuar davant de casos d’assetjament o agressió sexista, així com material didàctic i activitats com el taller de xapes.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és crear un espai segur on la diversió i el respecte siguin els protagonistes, fomentant la igualtat i la prevenció de qualsevol forma de violència. La regidora d’Igualtat i Dona, Amparo Chust, ha afirmat que “l’objectiu principal és prevenir i sensibilitzar contra la violència sexual en espais de lleure i diversió, mantenint la política de tolerància zero a la violència contra les dones, un ferm compromís de l’Ajuntament de Torrent”.

A més, l’Ajuntament recorda que també està disponible un Punt Violeta virtual a la web municipal, accessible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, a través de l’enllaç https://torrent.es/punto-violeta/, amb informació especialitzada sobre la temàtica.

Aquesta mesura continua amb la implantació dels Punts Violetes a les Falles de l’any passat, les festes patronals, Moros i Cristians i Mig Any Fallero. En aquesta línia d’actuació, Torrent es va adherir el passat agost al Protocol contra les agressions sexuals en espais de lleure i festes de la Comunitat Valenciana, impulsat per la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. Aquest protocol estableix actuacions preventives i operatives davant d’agressions sexuals tant en espais públics com en actes de gran afluència de persones.

Premis Violeta i Taller Online

Dins de les iniciatives de la Casa de la Dona, enguany s’ha convocat una nova edició del Premi Violeta, que premia les escenes i activitats de les comissions falleres, reconeixent el compromís de les Falles amb la igualtat i la no violència contra les dones. A més, la Casa de la Dona ha impulsat un taller online per a la formació i sensibilització de les comissions falleres, que són claus en la prevenció d’agressions sexuals durant les Falles.

“Des de l’equip de govern estem compromesos amb la sensibilització i la prevenció de la violència sexual contra les dones. Per això, considerem fonamental la instal·lació de Punts Violetes en els dies de celebració dels esdeveniments a l’espai públic, per tal que tots prenguem consciència del greu problema que suposa aquesta lacra. Un compromís que reforcem en qualsevol esdeveniment del nostre municipi per a gaudir-lo amb educació, responsabilitat i respecte”, ha destacat la regidora.

