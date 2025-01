Torrent instal·la fonts d’aigua potable i refrigerada en espais públics

L’Ajuntament i Aigües de l’Horta reforcen el seu compromís amb la sostenibilitat i la qualitat de vida dels ciutadans

La primera font ha sigut instal·lada al costat del Ficus en la avinguda al Vedat

Una aposta per la sostenibilitat i la salut

L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb Aigües de l’Horta, ha anunciat la instal·lació de fonts d’aigua potable i refrigerada en diferents punts estratègics de la ciutat. L’objectiu principal d’esta iniciativa és oferir un servici públic essencial, promoure la sostenibilitat en l’ús de l’aigua i fomentar hàbits saludables entre la ciutadania.

Este servici busca fomentar el consum d’aigua de l’aixeta, reduir l’ús de plàstics d’un sol ús i oferir una opció gratuïta, saludable i sostenible. A més de proporcionar aigua fresca i de qualitat, estes fonts ajudaran a reduir la petjada de carboni associada a la producció i transport d’aigua embotellada.

Fonts modernes, accessibles i de qualitat

Seguint l’exemple d’altres ciutats com Alacant o València, les fonts comptaran amb un sistema de refrigeració que garantirà una temperatura òptima durant tot l’any, sent especialment beneficioses durant els mesos d’estiu, quan la hidratació és clau per a la salut. A més, incorporaran filtres d’última generació per a assegurar la qualitat de l’aigua.

“Amb esta iniciativa, reduïm la dependència de l’aigua embotellada, disminuïm els residus plàstics i oferim un servici gratuït i ecològic. Els ciutadans de Torrent podran estalviar diners mentre cuiden la seua salut i el seu municipi”, ha destacat l’alcaldessa, Amparo Folgado.

Ubicacions estratègiques i accessibles per a tots

Les fonts s’instal·laran en zones de gran afluència de vianants com places, parcs, zones esportives i comercials. En una primera fase, es col·locaran en l’avinguda al Vedat, amb altres ubicacions en estudi. A més, comptaran amb un disseny accessible per a persones de totes les edats i capacitats, incloent-hi aquelles amb mobilitat reduïda.

Aigües de l’Horta assumirà tant la instal·lació com el manteniment de les fonts per a garantir el seu correcte funcionament. Este projecte s’emmarca dins d’una estratègia municipal de renovació i millora de les infraestructures públiques, amb l’objectiu de fer de Torrent una ciutat moderna, sostenible i compromesa amb el benestar ciutadà.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha reafirmat este compromís: “A Torrent estem treballant per a construir una ciutat més verda i saludable. Amb esta iniciativa, avancem cap a un futur més sostenible, on cada veí i veïna puga formar part del canvi. Volem que les futures generacions hereten un Torrent més net, més verd i respectuós amb el medi ambient”.

D’altra banda, el Gerent d’Aigües de l’Horta, Francisco Bartual, ha destacat: “Este projecte és una aposta per la sostenibilitat i la innovació. Les fonts compten amb l’última tecnologia per a garantir un subministrament d’aigua segur, fresc i de qualitat, i estàn dissenyades per a ser accessibles per a tots, reflectint el nostre compromís amb la inclusió i els servicis públics de qualitat”.