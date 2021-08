Torrent intensifica la neteja de zones rurals i disseminats

Programes de recollida de poda, neteja de restes vegetals i estris voluminosos en el terme municipal: pla de prevenció davant situacions de risc per incendi

L’Ajuntament de Torrent, durant el mes de març, va posar en marxa diferents accions d’un programa pilot de recollida sectoritzada de restes de poda porta a porta, amb l’objectiu que de les restes vegetals foren retirats setmanalment. Des de l’inici del mateix al març, s’han recollit fins hui una mica més de 775 kg procedents de la poda en propietats particulars. Les elevades xifres de recollida posen de manifest la col·laboració de la ciutadania i l’eficàcia d’aquest programa.

Aquest programa de recollida de restes de poda es desenvolupa els dilluns i dijous de cada setmana, dies en què a partir de les 7:00h els veïns i veïnes podran depositar les restes vegetals en bosses de 50 litres o en feixos de 50 centímetres de diàmetre i 1 metre de longitud, fins a acumular un màxim de 3 metres cúbics.

L’objectiu final d’aquesta iniciativa no sols és facilitar als veïns la recollida de restes, sinó també gestionar el reciclatge de residus vegetals per a la posterior producció de compost, matèria essencial en la regeneració del sòl i els terrenys cultivables.

D’altra banda, en temps de calor extraordinària s’intensifiquen les mesures de prevenció davant possibles incendis, per la qual cosa actualment s’estan desenvolupant campanyes de retirada d’enderrocs i estris voluminosos en tot el terme municipal, especialment en zones rurals disemindadas. Així, en partides com la Font de la Teula, la Font del Gripau, el Clot de Bailón, la Font de la Carrasquera, entre altres, s’està duent a terme la neteja integral dels entorns més pròxims a les zones de recollida de fem.

En aquest sentit, el regidor d’Habitatge i Sostenibilitat, Francisco José Arnau, ha destacat que el major assoliment d’aquestes iniciatives municipals serà aconseguir “la col·laboració responsable de veïns i veïnes per a evitar abocaments il·legals i minimitzar el risc d’incendis, perquè la protecció del medi ambient competeix a l’administració local, però exigeix també una actitud cívica per part de la ciutadania”.

A més, en l’actual situació de temperatures extremes les autoritats autonòmiques i provincials han declarat el nivell 3 de preemegencia que, argumentat en la llei de muntanyes estatal, determina algunes restriccions i prohibicions per la perillositat i el risc d’incendis. Aquest fet ha suposat la decisió de l’Ajuntament de prendre unes certes mesures restrictives respecte a la mobilitat i les activitats en zones naturals i forestals. En concret, dins del terme de Torrent, queden restringits els accessos a paratges naturals, com el barranc, la Serra Perenxisa o el Vedat, o a les rutes senderistes que transcorren per espais boscosos o amb abundant vegetació; així mateix, es prohibeixen els treballe en el camp que impliquen un risc, ja siga per la crema de restes o per l’ús de maquinària agrícola; i, per descomptat, en terreny forestal o en el seu entorn no es permet encendre cap mena de foc, tant en espai públic com privat.

Des de l’ajuntament es reclama als ciutadans la màxima prudència i col·laboració, i s’apel·la a un comportament responsable en el compliment de les normes.